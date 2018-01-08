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Наука и техника
Топливо из помета. Горит не хуже угля
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Гость 08 Января 2018 в 16:10:29
В Израиле нет нефти и плохо с природными ископаемыми, и местным жителям приходится использовать для обогрева нетрадиционные материалы. Например - прессованный куриный помет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Прапор 08.01.2018 в 16:37:44   # 653756
Шел 2018 год. Наконец-то еврейские ученые изобрели кизяк
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  Маке0912 08.01.2018 в 17:48:53   # 653767
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  старик 08.01.2018 в 18:23:52   # 653773
Давно пора!
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  Стрельцов 08.01.2018 в 21:15:10   # 653787
пусть в индии коровий заказывают
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  Мура45 08.01.2018 в 21:27:42   # 653789
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  Стрельцов 08.01.2018 в 22:13:32   # 653801
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  walker 08.01.2018 в 23:10:48   # 653806
Еще не конфеты, но тоже полезное)))
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  divan 09.01.2018 в 01:38:43   # 653825
каждая более менее крупная прицефабрика помет собирает, обрабатывает культурой бактерий и в отвал на месяц, получается замечательный биогумус, никакого намека на прежнее сырье, пахнет мокрой землей, расыпчатый. Тема переработки говна всегда так или иначе была. В средние века в городе его собирали специальные люди и называли ночным золотом.
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  Zhycie est 09.01.2018 в 01:53:29   # 653829
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