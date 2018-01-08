Топливо из помета. Горит не хуже угля

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Гость 08 Января 2018 в 16:10:29
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В Индии за святость доплату просить будут
Цитата: Мура45 от 08.01.2018 21:27:42
В Индии за святость доплату просить будут
В Индии за святость доплату просить будут
кстати а в Индии чье мясо едят ?
Zhycie est 09.01.2018 в 01:53:29 # 653829
Цитата: Стрельцов от 08.01.2018 22:13:32
кстати а в Индии чье мясо едят ?
Цитата: Мура45 от 08.01.2018 21:27:42
В Индии за святость доплату просить будут
В Индии за святость доплату просить будут
кстати а в Индии чье мясо едят ?
Веганов там много. Религия не позволяет есть мясо.