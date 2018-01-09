США потеряли связь с секретным спутником правительства

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danilov 09 Января 2018 в 11:06:59
Есть сведения, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не отделился от второй ступени ракеты-носителя и, вероятней всего, упал в море.
По данным источников, в США уже начали расследование, однако пока нет признаков диверсии или иного вмешательства.
Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально
– Джеймс Глисон, представитель SpaceX.
Ранее сообщалось о запуске Falcon 9, который состоялся на космодроме мыса Канаверал. Ракета стартовала вместе с секретным спутником правительства США.
https://iz.ru/692971/2018-01-09/ssha-poteriali-sviaz-s-sekretnym-sputnikom-pravitelstva
https://360tv.ru/news/mir/smi-ssha-poterjali-svjaz-s-pravitelstvennym-sputnikom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...
28. 11. 2017. Космодром "Восточный", тоже они?
Цитата: Лысый от 09.01.2018 13:35:33
Quote:
28. 11. 2017. Космодром "Восточный", тоже они?
Quote:
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...
28. 11. 2017. Космодром "Восточный", тоже они?
Типа подколол... или с чувством юмора с утра не задалось?
Цитата: Лысый от 09.01.2018 14:01:13
Да по ходу, лепить везде тему ВВП с его кул хацкерами, еще то проявление чувства юмора.
Да по ходу, лепить везде тему ВВП с его кул хацкерами, еще то проявление чувства юмора.
Все же с чувством юмора проблемы... "тортом в рожу" вам ближе?