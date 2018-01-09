Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
США потеряли связь с секретным спутником правительства
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Января 2018 в 11:06:59
Связь с секретным американским спутником, который был запущен вместе с ракетой Falcon 9 8 января, потеряна. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Есть сведения, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не отделился от второй ступени ракеты-носителя и, вероятней всего, упал в море.

По данным источников, в США уже начали расследование, однако пока нет признаков диверсии или иного вмешательства.

Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально

– Джеймс Глисон, представитель SpaceX.

Ранее сообщалось о запуске Falcon 9, который состоялся на космодроме мыса Канаверал. Ракета стартовала вместе с секретным спутником правительства США.

https://iz.ru/692971/2018-01-09/ssha-poteriali-sviaz-s-sekretnym-sputnikom-pravitelstva

https://360tv.ru/news/mir/smi-ssha-poterjali-svjaz-s-pravitelstvennym-sputnikom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dee 09.01.2018 в 11:19:20   # 653880
наверное наши строили со своими откатами))
поощрить | покарать
  GoodZone 09.01.2018 в 11:35:21   # 653886
"По данным источников, в США уже начали расследование, однако пока нет признаков диверсии или иного вмешательства."
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...
поощрить (2) | покарать
  quny 09.01.2018 в 12:49:05   # 653896
GoodZone, причем Путин со своими злобными хакерами делает это уже давно и не собирается останавливаться! Надо срочно с этим что-то делать!Например, ввести новые санкции на РФ! И не забыть запросить у конгресса финансирование на борьбу с Путиным и его ордой хакеров!
поощрить | покарать
  Лысый 09.01.2018 в 13:35:33   # 653903
Quote:
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...


28. 11. 2017. Космодром "Восточный", тоже они?
поощрить | покарать
  GoodZone 09.01.2018 в 13:47:19   # 653904
Цитата: Лысый от 09.01.2018 13:35:33
Quote:
Четко прослеживается след русских хакеров и Путина!!! А как иначе объяснить потерю секретного спутника? Я лично других вариантов не вижу...


28. 11. 2017. Космодром "Восточный", тоже они?


Типа подколол... или с чувством юмора с утра не задалось?
поощрить | покарать
  Лысый 09.01.2018 в 14:01:13   # 653906
Да по ходу, лепить везде тему ВВП с его кул хацкерами, еще то проявление чувства юмора.
поощрить | покарать
  GoodZone 09.01.2018 в 14:13:57   # 653910
Цитата: Лысый от 09.01.2018 14:01:13
Да по ходу, лепить везде тему ВВП с его кул хацкерами, еще то проявление чувства юмора.


Все же с чувством юмора проблемы... "тортом в рожу" вам ближе?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь