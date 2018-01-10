Гигантский летающий пельмень

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danilov 10 Января 2018 в 09:01:08
Фото не ново, Зонд «Кассини» сделал эти снимки 7 марта при помощи набора фильтров, минимальное расстояние до спутника во время пролёта составило 24572 км.
Спутник имеет размеры 35 на 23 км и является «пастухом» — не позволяет крайним частицам кольца уходить от него в стороны, поддерживая форму колец и щели. Он как бы «пасёт» частицы, за что и получил своё название. Хорошо различим экваториальный пояс, который скорее всего образовался из частиц кольца, осевших на поверхности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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