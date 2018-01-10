Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Гигантский летающий пельмень
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2018 в 09:01:08
Спутник Сатурна Пан скользит в щели Энке кольца А Сатурна.

Фото не ново, Зонд «Кассини» сделал эти снимки 7 марта при помощи набора фильтров, минимальное расстояние до спутника во время пролёта составило 24572 км.



Спутник имеет размеры 35 на 23 км и является «пастухом» — не позволяет крайним частицам кольца уходить от него в стороны, поддерживая форму колец и щели. Он как бы «пасёт» частицы, за что и получил своё название. Хорошо различим экваториальный пояс, который скорее всего образовался из частиц кольца, осевших на поверхности.









https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 10.01.2018 в 09:12:27   # 654085
Гиганский пельмешик
поощрить | покарать
  AWP 10.01.2018 в 09:16:04   # 654087
Зажраться можно
поощрить | покарать
  ГОРЫНЫЧ 10.01.2018 в 10:05:22   # 654091
поощрить | покарать
  jumanjiqz 10.01.2018 в 10:34:04   # 654096
Пельмени, щели, что у автора на уме!?!?
поощрить | покарать
  Свомпи 10.01.2018 в 10:44:14   # 654097
Тест
поощрить | покарать
  arhar 10.01.2018 в 13:13:46   # 654105
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь