Bloomberg: замерзающий Бостон согреет «санкционный» газ из России

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danilov 10 Января 2018 в 13:54:31
США из-за сильных холодов на Восточном побережье страны в первый раз за три года закупили партию сжиженного природного газа в Европе, пишет Bloomberg. При этом, по данным агентства, есть все основания полагать, что партия СПГ, которая вот-вот прибудет в американский Бостон, включает газ, произведённый российской компанией, в отношении которой до сих пор действуют санкции Вашингтона.
«Полярный холод», обрушившийся на Восточное побережье США в этом месяце и поднявший цены на сжиженный природный газ до рекордных показателей, заставил Вашингтон впервые за долгое время закупить топливо в Европе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в американский Бостон из Великобритании недавно отправился танкер с СПГ — и часть его груза, скорее всего, была произведена на заводе российской компании «Ямал-СПГ», в отношении которой действуют санкции Вашингтона.
Как поясняют авторы материала, танкер, который носит название «Газелис» и прибудет в бостонский порт 22 января, загрузил СПГ на терминале компании National Grid Plc на британском острове Грэйн неподалёку от Лондона. При этом незадолго до прибытия танкера терминал получил первый груз газа производства «Ямал-СПГ», подчёркивается в материале. Представители National Grid Plc в ответ на запрос от Bloomberg заявили, что компания не даёт комментариев по поводу намерений поставщиков газа, пользующихся её инфраструктурой.
Согласно данным Министерства энергетики США, груз «Газелиса» после доставки станет первой партией СПГ из Европы, прибывшей в США, с июня 2014 года, когда Вашингтон закупил газ в Испании. Обычно Америка импортирует СПГ из Тринидада и Тобаго, однако импорт этого вида топлива после начала Вашингтоном экспортных поставок СПГ из Мексиканского залива в 2016 году в целом сократился, отмечается в статье.
Спрос на газ внутри США на прошлой неделе вырос до рекордной величины: на Восточное побережье страны обрушились ветры и снегопад, напоминают журналисты Bloomberg. По данным агентства, сегодня вечером температура в Бостоне может опуститься до -9°C, а потепление ожидается только в следующем месяце.
В отношении проекта «Ямал-СПГ», которым совместно владеют российский «Новатэк», французская Total и Китайская национальная нефтегазовая корпорация, с 2014 года действуют американские санкции, принятые «в связи с ролью России в украинском кризисе», говорится в статье.
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-09/Bloomberg-zamerzayushhij-Boston-sogreet-sankcionnij