Новые технологии в Астане
danilov 15 Января 2018 в 13:58:24
«Здание АО «НК «ҚТЖ» сдано в эксплуатацию в 2009 году. Проектные решения проверены специализированными организациями (РГП «Госэкспертиза», РГП «КазНИИССА» и т.д.). Отмечается, что, по конструктивным решениям, высотные здания относятся к рамно-связевым системам с пространственным железобетонным каркасом и монолитными ядрами жесткости лифтовых шахт. С учетом значительной высоты каждой башни (141 и 153 метра), несимметричного перемещения под воздействием пиковой ветровой нагрузки, произведен монтаж переходов на «плавающих» шарнирных опорах с каждой стороны перехода. Проектом предусмотрено скольжение конструкций перехода при больших ветровых нагрузках. Колебания верхней части здания по горизонтали в месте сопряжения с переходом соответствует нормативным требованиям по прогибу верха конструкции здания в данной точке», - сообщили в пресс-службе.