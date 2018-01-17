Переделать казахстанские трассы из-за гололеда предлагают депутаты.

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Гоги80 17 Января 2018 в 16:18:06
«Считаем, что с учётом климатических особенностей Казахстана, необходимо пересмотреть стандарты автомобильных дорог, исключив из них участки открытой бетонной трассы. Все дороги на бетонной основе необходимо покрывать технологическим асфальтным слоем. Кроме того, наиболее опасные повороты, подъёмы и съезды целесообразно покрыть асфальтом с резиновой крошкой, которую в избытке производят сегодня действующие заводы по утилизации старых автопокрышек», - сказал он, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
При этом Барлыбаев подчеркнул, что предложение соответствует и поручениям Главы государства, данным в нынешнем Послании народа Казахстана в части строительства «зелёной» экономики и ликвидации твердых отходов. Свое мнение депутат мотивировал тем, что бетонное покрытие замерзает зимой и становится скользким и опасным для езды.
«Эксплуатация таких автомагистралей в осенне-зимний период выявила важный недостаток бетонного покрытия, который при наступлении холодов превращается в сплошной ледовый каток. Если в Европе бетонное покрытие, возможно, вполне комфортно, то для Казахстана, с его резко-континентальным климатом, такая особенность новых дорог приводит к многочисленным ДТП, собирающим множество автомобилей и человеческие жертвы», - заявил депутат.
По его словам, подобные ДТП по причине гололёда на бетонном покрытии скоростных дорог становятся регулярными на таких новейших автотрассах, как Астана - Щучинск, Астана - Караганда, Алматы - Капшагай.
«Известно, что, в Казахстане уже начато тестирование участков асфальта с добавлением резиновой крошки на трассе Кокшетау - Кишкенеколь и в Райымбекском районе Алматинской области, на дороге Жаланаш - Кольсай. Полагаем необходимым активнее внедрять эту технологию и рассмотреть возможность утверждения соответствующих стандартов покрытия для скоростных автомобильных трасс международного и республиканского значения», - добавил Е. Барлыбаев.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 17.01.2018 в 18:55:32 # 655645
Заодно и заводик пролобировали
Максим112233 17.01.2018 в 19:52:59 # 655653
подъёмы и съезды целесообразно покрыть асфальтом с резиновой крошкой,
а я слышал, что прорезиненные дороги зимой гораздо опасней, чем асфальм, особенно после зимнего дождя
Максим112233 17.01.2018 в 22:31:07 # 655670
Цитата: Marvel от 17.01.2018 22:06:32
Думаю причина глобальнее. Качество бетонного покрытия на трассе Алмата-Чимкент местами оставляет желать лучшего и если не настелить поверх асфальт, то скоро арматура начнет появляться. Об этом писал еще один журналист на стадии строительства ЗЕ-ЗК, что качество бетона низкое ввиду того, что щебень использовался не той фракции. Он даже фото с собой приводил с большой трещиной на поверхности нового бетона. Итог: потратив несколько миллиардов долларов на наш участок трассы, не сдав ее еще полностью в эксплуатацию, мы уже имеем местами аварийные участки бетонного покрытия. Видимо поэтому и предлагают свой позор застелить асфальтом. Но укладка асфальта на бетон - тот еще геморр. Нужно этот бетон сперва основательно подготовить. А это огромные деньги.
Думаю причина глобальнее. Качество бетонного покрытия на трассе Алмата-Чимкент местами оставляет желать лучшего и если не настелить поверх асфальт, то скоро арматура начнет появляться. Об этом писал еще один журналист на стадии строительства ЗЕ-ЗК, что качество бетона низкое ввиду того, что щебень использовался не той фракции. Он даже фото с собой приводил с большой трещиной на поверхности нового бетона. Итог: потратив несколько миллиардов долларов на наш участок трассы, не сдав ее еще полностью в эксплуатацию, мы уже имеем местами аварийные участки бетонного покрытия. Видимо поэтому и предлагают свой позор застелить асфальтом. Но укладка асфальта на бетон - тот еще геморр. Нужно этот бетон сперва основательно подготовить. А это огромные деньги.
под бетоном есть арматура??? что то я сильно сомневаюсь
П.С. я про нашу область, особенно про трассу до Туркестана
Максим112233 17.01.2018 в 22:52:54 # 655671
очень хорошая статья