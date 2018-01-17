Переделать казахстанские трассы из-за гололеда предлагают депутаты.

Думаю причина глобальнее. Качество бетонного покрытия на трассе Алмата-Чимкент местами оставляет желать лучшего и если не настелить поверх асфальт, то скоро арматура начнет появляться. Об этом писал еще один журналист на стадии строительства ЗЕ-ЗК, что качество бетона низкое ввиду того, что щебень использовался не той фракции. Он даже фото с собой приводил с большой трещиной на поверхности нового бетона. Итог: потратив несколько миллиардов долларов на наш участок трассы, не сдав ее еще полностью в эксплуатацию, мы уже имеем местами аварийные участки бетонного покрытия. Видимо поэтому и предлагают свой позор застелить асфальтом. Но укладка асфальта на бетон - тот еще геморр. Нужно этот бетон сперва основательно подготовить. А это огромные деньги.