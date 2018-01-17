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danilov 17 Января 2018 в 21:27:46
Самым распространенным вариантом ответа на вопрос “почему твой ребенок такой жирный?” был тот, который гласил, что этот жир необходим детям для согревания - как меховое пальто в студеную пору, однако данный факт не нашел своего подтверждения. Как пример - средний процент жира у детей из северных и южных стран одинаковый. Однако жир все равно играет решающую роль в поддержании тепла организма, просто он не служит нам как изоляция.
При рождении мы имеем два типа жира - классический белый жир, который мы все знаем и стараемся согнать в спортзалах и некая “коричневая жировая ткань” (КЖТ) или иначе - бурый жир. Этот КЖТ это специальный жир, который присутствует только в тех млекопитающих, которые не способны согреваться с помощью дрожания всего тела (судорог), и он особенно важен для человека. Человек, после рождения, его теряет с выделением энергии и воды в первые дни, когда молока у матери ещё нет, а есть только молозиво. Путем сжигания этой КЖТ мы греемся, но при рождении этой КЖТ всего 5%, так откуда же взялось все остальное и для чего это нужно?
Хранение жира - это способ, которым люди, и все другие млекопитающие, могут сохранять энергию. Организм делает это для того, чтобы запастись энергией в периоды недостаточного и/или нерегулярного питания, но одной из самых важных причин, почему человек эволюционно дошел до этого, является тот факт, что у нас есть один уникальный и важнейший орган, требующий огромное количество энергии - человеческий мозг.
Так вот - у грудного ребенка мозг потреблят до 60% всей энергии которая ему необходима, а ее нехватка может привести к катастрофическим последствиям с головным мозгом младенца. Эволюция сделала так, что дети запасают много энергии про запас, на всякий случай, если питание будет нерегулярным или неправильным.
Так что толстый ребенок - это хорошо)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему грудные дети такие толстые?
Потому что у них работа "сидяче-лежачая".
Как научатся ходить, все идет в энергию для вечного моторчика. Фиг заставишь посидеть на одном месте.