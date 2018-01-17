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Наука и техника
Почему грудные дети такие толстые?
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danilov 17 Января 2018 в 21:27:46
Человеческие младенцы рождаются с содержанием жира до 15% от общей массы тела, что является рекордом среди всех млекопитающих на земле. Так, например, у тюленей этот показатель около 10%, у морских свинок - 11%, а в основной массе, у всех остальных млекопитающих этот показатель итого меньше. И процент жировой массы в организме ребенка продолжает возрастать и после рождения от 4 до 9 месяцев и доходит аж до 25%. Так что все мы были жирными) Далее этот процент начинает медленно снижаться.

Самым распространенным вариантом ответа на вопрос “почему твой ребенок такой жирный?” был тот, который гласил, что этот жир необходим детям для согревания - как меховое пальто в студеную пору, однако данный факт не нашел своего подтверждения. Как пример - средний процент жира у детей из северных и южных стран одинаковый. Однако жир все равно играет решающую роль в поддержании тепла организма, просто он не служит нам как изоляция.

При рождении мы имеем два типа жира - классический белый жир, который мы все знаем и стараемся согнать в спортзалах и некая “коричневая жировая ткань” (КЖТ) или иначе - бурый жир. Этот КЖТ это специальный жир, который присутствует только в тех млекопитающих, которые не способны согреваться с помощью дрожания всего тела (судорог), и он особенно важен для человека. Человек, после рождения, его теряет с выделением энергии и воды в первые дни, когда молока у матери ещё нет, а есть только молозиво. Путем сжигания этой КЖТ мы греемся, но при рождении этой КЖТ всего 5%, так откуда же взялось все остальное и для чего это нужно?

Хранение жира - это способ, которым люди, и все другие млекопитающие, могут сохранять энергию. Организм делает это для того, чтобы запастись энергией в периоды недостаточного и/или нерегулярного питания, но одной из самых важных причин, почему человек эволюционно дошел до этого, является тот факт, что у нас есть один уникальный и важнейший орган, требующий огромное количество энергии - человеческий мозг.

Так вот - у грудного ребенка мозг потреблят до 60% всей энергии которая ему необходима, а ее нехватка может привести к катастрофическим последствиям с головным мозгом младенца. Эволюция сделала так, что дети запасают много энергии про запас, на всякий случай, если питание будет нерегулярным или неправильным.

Так что толстый ребенок - это хорошо)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 17.01.2018 в 21:32:17   # 655663
Божее творение, а не то что там в статье. Хотя познавательно
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  Mikado 17.01.2018 в 21:59:50   # 655664
Quote:
Почему грудные дети такие толстые?


Потому что у них работа "сидяче-лежачая".
Как научатся ходить, все идет в энергию для вечного моторчика. Фиг заставишь посидеть на одном месте.
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  jumanjiqz 17.01.2018 в 23:37:04   # 655673
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