Казахстанским студентам предлагают новую программу обучения во Франции

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едридмадрид 20 Января 2018 в 22:05:32
Об открытии программы сообщил посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ в ходе международной образовательной выставки-2018. Программой предусмотрено на ежегодной основе выделять 100 стипендий, 90 из которых будут распределены между стипендиатами второго курса магистратуры и 10 - между докторантами для совместной подготовки докторских диссертаций.
"Сегодня я с большой гордостью хочу объявить о запуске программы "Абай-Верн". Эта программа студенческой мобильности финансируется правительством Франции совместно с Центром международных программ Казахстана", - сообщил Филипп Мартинэ.
Дипломат отметил, что Франция является четвертой в мире страной по количеству иностранных студентов после США, Великобритании и Австралии. Сейчас в стране обучаются 310 тысяч иностранных студентов, из них около 600 казахстанских.
Среди преимуществ получения образования во Франции посол назвал финансирование значительной части реальной стоимости обучения, выплату студентам пособия на проживание и грантов на проведение исследований для успешных студентов, доступ к медицинским услугам и системе соцзащиты для каждого студента.
https://bnews.kz/ru/news/kazahstan_i_frantsiya_zapustili_nov uu_programmu_studencheskoi_mobilnos ti
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