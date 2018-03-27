Заработал первый в мире "космический оптоволоконный кабель"

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danilov 27 Марта 2018 в 12:12:19
"Это событие знаменует начало новой эры в области получения изображений из космоса. Первые две пары спутников – Sentinel-1A и Sentinel-1B, а также Sentinel-2A и Sentinel-2B, присоединились к системе SpaceDataHighway в рамках соглашения между Европейским союзом и Европейским космическим агентством (организаторы программы Copernicus) и компанией Airbus, которая владеет SpaceDataHighway и осуществляет её коммерческую эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.
По его словам, SpaceDataHighway – первый в мире "космический оптоволоконный кабель", созданный с помощью передовых лазерных технологий. На геостационарной орбите уже находится первый спутник-ретранслятор EDRS-A, который возглавит группировку спутников, базирующихся над наземными станциями наблюдения. Ежедневно он может передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников наблюдения, БПЛА и пилотируемых летательных аппаратов, со скоростью 1,8 гбит/сек.
Спутники-ретрансляторы предназначены для захвата низкоорбитальных спутников с помощью лазера и сбора данных, которые они получили в ходе исследования планеты. Затем SpaceDataHighway со своей геостационарной орбиты отправляет собранные данные в европейский центр на Земле. Таким образом, спутник-ретранслятор выступает в качестве промежуточного звена при передаче данных. Этот процесс позволяет спутникам, находящимся на более низких орбитах, непрерывно передавать получаемую информацию вместо того, чтобы хранить ее до момента связи с наземной станцией. Таким образом, спутники могут отправлять больше данных за меньшее время.
SpaceDataHighway является государственно-частным партнерством между Европейским космическим агентством, Airbus, компанией-разработчиком лазерных систем Tesat-Spacecom и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). EDRS-A, первый спутник-ретранслятор программы SpaceDataHighway, был выведен на геостационарную орбиту в январе 2016 года и обеспечивает зону покрытия от восточного побережья США до Индии. Второй спутник будет запущен в 2018 году. Это позволит удвоить мощность и расширить зону покрытия, а также усовершенствовать резервирование системы. Airbus планирует дополнить систему SpaceDataHighway третьим спутником, ERDS-D, который будет расположен над Азиатско-Тихоокеанским регионом.
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему?
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:15:41Скорость передачи данных.
Почему?
Почему?
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:17:04
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:15:41Скорость передачи данных.
Почему?
Почему?
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Ежесуточно.
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:21:56И где такое написано?
Ежесуточно.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:17:04
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:15:41Скорость передачи данных.
Почему?
Почему?
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Ежесуточно.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:23:08И где такое написано?[/quote]
Ежесуточно.
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:21:56
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:17:04Скорость передачи данных.
Почему?
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:15:41
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:06:18Не очень.
[quote name=Tigr2 link=previd=95673#668596 date=1522137091]Сильно.
[quote name=Tigr2 link=previd=95673#668596 date=1522137091]Сильно.
Почему?
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.
Ежесуточно.
У Риа новости нужно спросить, как они перевели слова представителя Air Bus.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:40:09
Скорость мала относительно чего? Относительно опто-волокна?
Ниче, что это лазерная передача данных? 1.8 гбит/сек.
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:46:30На сегодняшний день максимальная скорость на оптоволокне достигнута 5 тВ/ сек. В данном случае - это примерно 0,0046 тВ/ сек
Скорость мала относительно чего? Относительно опто-волокна?
Ниче, что это лазерная передача данных? 1.8 гбит/сек.
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:40:09
Скорость мала относительно чего? Относительно опто-волокна?
Ниче, что это лазерная передача данных? 1.8 гбит/сек.
Ранее картинки поверхности земли можно было получать в реальном времени только когда со спутником была связь, я так понимаю, и то не фантан качество наверно было.