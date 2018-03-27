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Наука и техника
Заработал первый в мире "космический оптоволоконный кабель"
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danilov 27 Марта 2018 в 12:12:19
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейская космическая система SpaceDataHighway успешно введена в эксплуатацию и начала получать информацию со всех четырех спутников Sentinel по программе Copernicus, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus, осуществляющей управление группировкой.



"Это событие знаменует начало новой эры в области получения изображений из космоса. Первые две пары спутников – Sentinel-1A и Sentinel-1B, а также Sentinel-2A и Sentinel-2B, присоединились к системе SpaceDataHighway в рамках соглашения между Европейским союзом и Европейским космическим агентством (организаторы программы Copernicus) и компанией Airbus, которая владеет SpaceDataHighway и осуществляет её коммерческую эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.

По его словам, SpaceDataHighway – первый в мире "космический оптоволоконный кабель", созданный с помощью передовых лазерных технологий. На геостационарной орбите уже находится первый спутник-ретранслятор EDRS-A, который возглавит группировку спутников, базирующихся над наземными станциями наблюдения. Ежедневно он может передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников наблюдения, БПЛА и пилотируемых летательных аппаратов, со скоростью 1,8 гбит/сек.

Спутники-ретрансляторы предназначены для захвата низкоорбитальных спутников с помощью лазера и сбора данных, которые они получили в ходе исследования планеты. Затем SpaceDataHighway со своей геостационарной орбиты отправляет собранные данные в европейский центр на Земле. Таким образом, спутник-ретранслятор выступает в качестве промежуточного звена при передаче данных. Этот процесс позволяет спутникам, находящимся на более низких орбитах, непрерывно передавать получаемую информацию вместо того, чтобы хранить ее до момента связи с наземной станцией. Таким образом, спутники могут отправлять больше данных за меньшее время.

SpaceDataHighway является государственно-частным партнерством между Европейским космическим агентством, Airbus, компанией-разработчиком лазерных систем Tesat-Spacecom и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). EDRS-A, первый спутник-ретранслятор программы SpaceDataHighway, был выведен на геостационарную орбиту в январе 2016 года и обеспечивает зону покрытия от восточного побережья США до Индии. Второй спутник будет запущен в 2018 году. Это позволит удвоить мощность и расширить зону покрытия, а также усовершенствовать резервирование системы. Airbus планирует дополнить систему SpaceDataHighway третьим спутником, ERDS-D, который будет расположен над Азиатско-Тихоокеанским регионом.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 27.03.2018 в 13:51:31   # 668596
Сильно.
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  Zoggyla 27.03.2018 в 14:06:18   # 668601
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  Marvel 27.03.2018 в 14:15:41   # 668606
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  Manitu 27.03.2018 в 14:15:45   # 668607
Я уж было подумал правда кабель.
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  Zoggyla 27.03.2018 в 14:17:04   # 668610
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  Marvel 27.03.2018 в 14:21:56   # 668614
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  Zoggyla 27.03.2018 в 14:23:08   # 668615
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  Marvel 27.03.2018 в 14:37:00   # 668621
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:23:08
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:21:56
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:17:04
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:15:41
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:06:18
[quote name=Tigr2 link=previd=95673#668596 date=1522137091]Сильно.
Не очень.


Почему?
Скорость передачи данных.
ЗЫ. Ежедневно), а ночью оно отдыхает.


Ежесуточно.
И где такое написано?[/quote]

У Риа новости нужно спросить, как они перевели слова представителя Air Bus.
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  Marvel 27.03.2018 в 14:37:34   # 668622
И все же, почему это не сильно?
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  Zoggyla 27.03.2018 в 14:40:09   # 668623
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:37:34
И все же, почему это не сильно?
Скорость маленькая, сильно, но не о ч е н ь сильно!Ферштейн? Вот такая хуйня.
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  Marvel 27.03.2018 в 14:46:30   # 668626
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:40:09
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:37:34
И все же, почему это не сильно?
Скорость маленькая, сильно, но не о ч е н ь сильно!Ферштейн? Вот такая хуйня.


Скорость мала относительно чего? Относительно опто-волокна?

Ниче, что это лазерная передача данных? 1.8 гбит/сек.
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  Zoggyla 27.03.2018 в 14:56:16   # 668629
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:46:30
Цитата: Zoggyla от 27.03.2018 14:40:09
Цитата: Marvel от 27.03.2018 14:37:34
И все же, почему это не сильно?
Скорость маленькая, сильно, но не о ч е н ь сильно!Ферштейн? Вот такая хуйня.


Скорость мала относительно чего? Относительно опто-волокна?

Ниче, что это лазерная передача данных? 1.8 гбит/сек.
На сегодняшний день максимальная скорость на оптоволокне достигнута 5 тВ/ сек. В данном случае - это примерно 0,0046 тВ/ сек
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  Kukaracha 27.03.2018 в 15:03:48   # 668630
Нууу теперь картинку со спутников можно получать всегда в реальном времени, как в фильмах показывали. Так что "улыбаемся и машем "
Ранее картинки поверхности земли можно было получать в реальном времени только когда со спутником была связь, я так понимаю, и то не фантан качество наверно было.
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