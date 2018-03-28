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Наука и техника
Казахстан дает 40 стипендий украинским студентам
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едридмадрид 28 Марта 2018 в 19:57:10
Правительство Казахстана выделило для украинцев 30 стипендий для обучения на уровне бакалавра и 10 стипендий для обучения на магистратуре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Правительство Казахстана, в пределах двустороннего Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки Республики Казахстан, выделило 40 стипендий на обучение в высших учебных заведениях для украинцев. Распределение стипендий пойдет на следующие уровни: бакалавр - 30 мест, магистр - 10 мест. Выбор учебного заведения и специальности остается за кандидатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что претенденты должны подать пакет документов в МОН Украины до 11 мая 2018 года.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2430290-kazahstan-daet-40-stipendij-ukrainskim-studentam.html
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