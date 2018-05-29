Средние школы Казахстана переходят на элитарное образование

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Гость 29 Мая 2018 в 14:23:36
В рамках масштабной акции «Менің мектебім» проекта «Тәрбие және Білім» государственной программы «Болашаққа бағдар. Рухани Жаңғыру» по воспитанию нового высокоинтеллектуального поколения, готового принимать внешние вызовы и экономические угрозы в эпоху глобализации, продолжается комплектация средних школ робототехническим оборудованием. К июню 2018 года современные классы развития робототехники запустят в эксплуатацию 272 учебных заведения Восточно-Казахстанской области, ориентирующиеся в работе на Назарбаев интеллектуальные школы, которые первыми опробовали эффективные образовательные методики.
«Осенью 2017 года глава региона Даниал Кенжетаевич Ахметов провёл Форум предпринимателей «Туған жер», на котором ведущие бизнесмены Восточного Казахстана единодушно выразили желание оказать помощь общественному фонду «Парыз» для снабжения школ новейшими технологиями по примеру Назарбаев Интеллектуальных Школ, – сообщает и.о. руководителя управления образования ВКО Сайрангуль Ахметкаримовна Жумадилова. – До 1 сенября 2018 года 600 учителей-предметников и лаборантов со всей области пройдут комплексный тренинг – более трёхсот часов – по использованию нового оборудования и проведению лабораторных работ по кейсам НИШ и к началу нового учебного года смогут начать преподавание в новых кабинетах».
В соответствии с современными стандартами образования развитых стран в каждом казахстанском кабинете робототехники имеются интерактивная панель, 3D-принтер, по десять ноутбуков, а также по десять базовых и ресурсных наборов LEGO Mindstorms EV3. Это «профессиональное железо» позволяет ученикам всех возрастов создавать, программировать и тестировать функциональные изобретения любой сложности на базе реальных технологий из мира робототехники.
Повышение качества образования является приоритетной задачей в осуществлении поручений главы государства по модернизации сознания, вследствие чего областные акиматы активно ведут переговоры с мировыми производителями и поставщиками педагогического аппаратного обеспечения. Как заявил министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Кенжегалиевич Сагадиев: «Данная инициатива будет реализована абсолютно во всех школах Казахстана. Доступ к инновационному образованию должен получить каждый школьник страны».
По словам экспертов, запуск технополисов в общеобразовательных школах Казахстана будет способствовать совершенствованию творческих и лидерских способностей, регулируя результат, умение школьника использовать знания, а не процесс их заучивания. Благодаря более познавательному и интересному процессу обучения учащиеся смогут достичь лучшего понимания естественно-научных и физико-математических дисциплин в рамках школьного курса.
Уже приносящая ощутимые плоды в виде побед казахстанских школьников на чемпионатах по робототехнике, программированию, техническому и 3D-моделированию образовательная реформа в перспективе должна привести к появлению поколения высококвалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми навыками и компетенциями для освоения профессий будущего.
Пресс-служба
Комментарии, по рейтингу, по дате
Выходят, специалисты за несколько сот часов занятии нихрена не научатся?
Жуманжикз, поедешь? Открыть твои глаза и показать жизнь вне хабара?