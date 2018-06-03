"Союз МС-07" совершил посадку в степи Казахстана

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danilov 03 Июня 2018 в 22:50:54
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск", - сказал представитель ЦУП.
Спасатели приступили к эвакуации космонавтов.
"Спасатели помогают космонавтам выбраться из спускаемого аппарата", - сказал представитель ЦУП. "Аппарат стоит вертикально, самочувствие экипажа хорошее", - уточнил он.
В 08:55 мск члены экипажа длительной экспедиции МКС-54/55 попрощались с коллегами и перешли на борт "Союз МС-07", в 12:16 мск корабль отстыковался от МКС.
На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.
http://tass.ru/kosmos/5258757
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