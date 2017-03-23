Американские фермеры взламывают и устанавливают украинскую прошивку на тракторы

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danilov 28 Июня 2018 в 12:30:36
Проблема возникла вследствие того, что компания Deere & Company, равно как и другие производители, стала запрещать «неавторизованный» ремонт своей техники. Но зачастую фермеры не могут ждать, когда приедет авторизованный специалист, а в сервисный центр поступят нужные детали. Ведь всё это может занять очень продолжительное время. К тому же владельцы техники всерьез опасаются, что производитель в любой момент может удалено отключить их трактор, и с этим ничего нельзя будет поделать.
Лицензионное соглашение John Deere, датированное октябрем 2016 года, действительно запрещает владельцам сельскохозяйственного оборудования практически любой ремонт и модификацию техники. Также компания надежно защитила себя от возможных судебных исков, так как соглашение снимает с производителя любую ответственность за «потерю урожая, потерею прибылей, репутационные потери, утрату эксплуатационных качеств оборудования» и так далее.
Фермеры в корне несогласны с такой политикой производителя. Так фермер из Небраски Кевин Кенни (Kevin Kenney), который активно борется за свободное «право на ремонт» (right-to-repair) рассказал журналистам следующее:
«Если фермер купил трактор, он должен иметь возможность делать с ним что угодно. Вы хотите поменять трансмиссию и отвозите трактор к частному механику; он меняет трансмиссию, но трактор не может даже выехать из мастерской. Deere берет за это $230 плюс $130 в час за выезд специалиста, который приезжает, вставляет коннектор в их USB-порт и авторизует деталь. В итоге вы получаете техников, которые разъезжают по округе со взломанным украинским ПО John Deere, которое куплено на черном рынке».
Другие фермеры из Небраски разделяют точку зрения Кенни. Еще один владелец техники John Deere и по совместительству механик объяснил журналистам, что если поискать, можно найти для тракторов подходящий софт. «Я не большой бизнесмен, ничего такого, просто, представьте, что мы имеем местного парня с трактором, с которым что-то не так. Ближайшее представительство [компании] находится в 40 милях отсюда, но еще есть я или мастерская в миле отсюда. Единственный вариант ремонта для нас – это нелегальный ремонт», — объясняет он.
После этого журналисты отправились на закрытые хакерские форумы и стали искать пиратские прошивки для тракторов John Deere. Там они нашли десятки топиков, созданных возмущенными фермерами, ищущими выход из этой непростой ситуации. Нелегальный софт тоже обнаружился там же. В основном прошивки модифицируют в странах Восточной Европы (Польше или Украине) и перепродают американским сельскохозяйственникам.
На подпольных форумах исследователи обнаружили взломанные версии диагностическо-калибровочного инструмента John Deere Service Advisor; файлы John Deere Payload, необходимые для программирования и настройки определенных компонентов машины; драйверы John Deere Electronic Data Link, которые позволяют компьютеру «общаться» с трактором. Также на форумах, бесплатно или за деньги, можно найти генераторы лицензионных ключей, модификаторы лимита скорости и даже специальные кабели для подключения к тракторам. На YouTube можно обнаружить и демонстрацию такого софта в работе.
«Если ситуацию можно исправить, то компании вроде John Deere нужно принудить бесплатно распространять ПО, которое сейчас есть только у дилеров. И запретить им ограничивать функциональность Engine Control Module. Они делают это, чтобы вынудить вас пользоваться их услугами, на которые у них стопроцентная монополия», — рассказал журналистам один из реверс-инженеров, известный под ником Decryptor Tuning.
С одной стороны подобная модификация ПО явно незаконна. С другой стороны, согласно поправкам, внесенным в Digital Millennium Copyright Act в 2015 году, и параграфу относительно транспортных средств (под эту категорию подпадают и тракторы), допускается: «модификация компьютерных программ, которые входят в состав и контролируют функциональность механизированных сухопутных транспортных средств, в том числе, личных автомобилей, грузовых автомобилей или механизированных сельскохозяйственных транспортных средств … если это необходимый шаг, предпринимаемый законным владельцем транспортного средства, чтобы осуществить диагностику, ремонт или разрешенную законом модификацию функций транспортного средства». Фактически получается, что использование сторонних, пиратских прошивок – это легально, до тех пор, пока не нарушаются нормативы выбросов загрязняющих веществ.
Именно поэтому в последнее время представители John Deere вынуждают покупателей подписывать вышеупомянутое лицензионное соглашение. Ведь в этом случае фермера можно привлечь к суду даже не за использование пиратской украинской прошивки, но за невыполнение условий соглашения. То есть компания все равно сохраняет в своем арсенале рычаг давления. Представители Deere & Company заявили журналистам издания, что «модификация ПО повышает риск того, что оборудование не будет функционировать так, как должно». По их словам, использование сторонних прошивок ставит под угрозу не только работу машины, но также ее владельцев, обслуживающих ее механиков и других людей, а сама машина более не может считаться соответствующей постановлениям и законам по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.
Фермеры, тем временем, беспокоятся о том, что произойдет, если бизнес John Deere приобретет другая компания, или если сам производитель в один прекрасный день решит перестать обслуживать устаревшие модели тракторов. Сельскохозяйственная техника покупается не на пару лет, и в перспективе ситуация действительно может стать еще хуже.
«Что произойдет через 20 лет, если выйдут новые тракторы, и John Deere больше не захочет чинить эти? Что нам делать тогда, просто выбросить свои тракторы, что ли?», — говорит один из фермеров, пользующихся украинской прошивкой.
https://xakep.ru/2017/03/23/john-deere/
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