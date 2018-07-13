Отправленная СССР к Венере межпланетная станция упадет на Землю
danilov 13 Июля 2018 в 12:26:11
Неудачно запущенная к Венере советская станция после полувека скитаний в космосе в ближайшие годы упадет на Землю, сообщил астроном, историк космонавтики, автор книги о советских миссиях на Венеру Павел Шубин.
27 марта 1972 года в СССР была запущена станция «Венера-8». 31 марта была предпринята попытка запуска ее «близнеца», но произошел сбой в работе разгонного блока, и станция осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли, передает РИА «Новости».
Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени «Венера-9» аппарат назвали «Космос-482», а «Венера-8» тем временем совершила посадку на Венеру и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.
«Станция «Космос-482» вернется к нам в ближайшие 4–7 лет», – сказал Шубин.
Он рассказал, что после запуска станция с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9 тыс. 800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7 тыс. 400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2 тыс. 400 км.
Проанализировав данные о состоянии орбиты космического аппарата за прошедшие годы и состояние атмосферы Земли, Шубин выяснил, что снижение высоты орбиты станции ускорится.
«При приближении к Земле у станции уменьшается период обращения, она все чаще и чаще входит в атмосферу при прохождении перигея, что вызывает более быстрое падение апогея», – рассказал он.
По прогнозам эксперта, падение станции на Землю произойдет приблизительно в 2023–2025 годах При этом поверхности планеты может достичь не менее 500 кг металла – именно столько весит спускаемый аппарат, перелетная станция весит еще почти 700 кг, плюс вес разгонного блока.
«Дело в том, что на данной станции очень прочный спускаемый аппарат. Один из самых прочных в истории, когда-либо отправленных в космос. Он способен выдержать атмосферное давление в 100 атмосфер, рассчитан на вход в атмосферу Венеры со второй космической скоростью, с пиковыми перегрузками до 300g», – рассказал Шубин.
Шубин рассказал также, что падение спускаемого аппарата произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.
«Очень интересно его найти. Кроме явного исторически-археологического интереса есть еще и научный интерес. На Землю еще не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе. Очень интересно посмотреть, как повлиял такой длительный полет на материалы, находящиеся в спускаемом аппарате», – сказал Шубин.
Отметим, что Венера и до этого исследовалась космическими аппаратами. Впервые на эту планету 12 февраля 1961 года был направлен советский «Венера-1». Позже к планете направлялись советские аппараты серии «Венера», «Вега», американские «Маринер», «Пионер-Венера-1», «Пионер-Венера-2», «Магеллан», европейский «Венера-экспресс», японский «Акацуки». Однако условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.
Напомним, в октябре 2013 года директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что Роскосмос планирует в середине 2020-х годов направить на Венеру аппарат для исследования, который сможет проработать на планете несколько часов.
В 2015 году в НПО им. Лавочкина сообщили, что российский космический аппарат «Венера-Д» отправится в космос для исследования Венеры в 2025 году вместо запланированного изначально 2016 года.
https://vz.ru/news/2018/7/6/931203.html