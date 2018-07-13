Toyota отправляет в шестилетний круиз свое первое судно, не нуждающееся в топливе

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danilov 13 Июля 2018 в 12:30:20
Строго говоря, изначально «Energy Observer» и был просто парусником. В 1983-ем его построил флотский инженер Найджел Айренс, чтобы инновационный корабль ставил рекорды. Первым стала гонка на 500 миль за 24 часа, потом последовала череда модернизаций и новых достижений. Сегодня это большой и легкий катамаран, который при длине в 30,5 м и ширине в 12,8 м обладает символическим водоизмещением в 28 тонн. Он выбран в качестве идеальной платформы для тестирования новой энергетической системы.
Катамаран не везет груз, только приборы и припасы для команды, он может искусно маневрировать, изучая эффективность использования парусов и солнечных батарей при разном волнении моря. Для выработки водорода здесь адаптировали наземную установку, в которой из морской воды выпаривается соль, а затем при помощи электролиза происходит разделение воды на кислород и водород. Газ под давлением сохраняется в резервуарах, откуда будет извлекаться по мере необходимости, тоже как часть большого эксперимента.
Чтобы оценить эффективность концепции, выявить плюсы и минусы, запланирован долгий 6-летний вояж, с посещением 50 стран мира. Начнется он уже в следующем году и пройдет под непосредственным патронатом Toyota Motor Europe. Для компании это инвестиции двойной выгоды, в престиж и развитие новых технологий, ведь водородные силовые установки уже активно применяются в грузовой технике Toyota.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь бы наземный транспорт такой...
да в массы!
Цитата: Даун от 13.07.2018 13:57:05
Далбаебы, лучше бы в Астану финансировали
Далбаебы, лучше бы в Астану финансировали