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Наука и техника
Toyota отправляет в шестилетний круиз свое первое судно, не нуждающееся в топливе
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danilov 13 Июля 2018 в 12:30:20
Компания Toyota проинвестировала строительство экспериментального морского судна с гибридной силовой установкой. Она использует энергию ветра, солнца и волн, а в качестве резерва – запас водорода, который вырабатывается из морской воды. Это будет первый в мире корабль, после старинных парусников, который не нуждается в топливе для движения.



Строго говоря, изначально «Energy Observer» и был просто парусником. В 1983-ем его построил флотский инженер Найджел Айренс, чтобы инновационный корабль ставил рекорды. Первым стала гонка на 500 миль за 24 часа, потом последовала череда модернизаций и новых достижений. Сегодня это большой и легкий катамаран, который при длине в 30,5 м и ширине в 12,8 м обладает символическим водоизмещением в 28 тонн. Он выбран в качестве идеальной платформы для тестирования новой энергетической системы.



Катамаран не везет груз, только приборы и припасы для команды, он может искусно маневрировать, изучая эффективность использования парусов и солнечных батарей при разном волнении моря. Для выработки водорода здесь адаптировали наземную установку, в которой из морской воды выпаривается соль, а затем при помощи электролиза происходит разделение воды на кислород и водород. Газ под давлением сохраняется в резервуарах, откуда будет извлекаться по мере необходимости, тоже как часть большого эксперимента.



Чтобы оценить эффективность концепции, выявить плюсы и минусы, запланирован долгий 6-летний вояж, с посещением 50 стран мира. Начнется он уже в следующем году и пройдет под непосредственным патронатом Toyota Motor Europe. Для компании это инвестиции двойной выгоды, в престиж и развитие новых технологий, ведь водородные силовые установки уже активно применяются в грузовой технике Toyota.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 13.07.2018 в 12:37:13   # 685340
Афигенский кораблик!
Теперь бы наземный транспорт такой...
да в массы!
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  Даун 13.07.2018 в 13:57:05   # 685351
Далбаебы, лучше бы в Астану финансировали
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  шымкент 13.07.2018 в 14:31:09   # 685361
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