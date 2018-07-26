Казахстанец в 33 года стал профессором университета штата Пенсильвания

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danilov 26 Июля 2018 в 18:01:40
Казахстанец Мейрам Мурзабулатов стал профессором университета штата Пенсильвания.
Мейрам родился в Алматы. Учился в Актюбинском казахско-турецком лицее. В школьные годы занимал призовые места на республиканских и международных математических олимпиадах. В Алматы учился в университете имени Сулеймана Демиреля, где окончил бакалавриат по специальности "программное обеспечение информационных технологий".
"Учась на бакалавра, я начал преподавать математику, программирование в университете Сулеймана Демиреля. Тогда ещё появилось желание обучать, делиться знаниями, которые у меня есть. А после окончил магистратуру, факультет математики в том же университете.
Мейрама Мурзабулатова приняли в университет штата Пенсильвания на докторантуру по компьютерным наукам.
"Я поступил в 2012 году, не по "Болашаку". С того времени нахожусь там. Год проработал IT-специалистом, потом меня приняли в тот же университет преподавателем. А с 20 августа я приступаю к работе в новой степени профессора", – поделился хорошей новостью казахстанец.
Чтобы получить звание профессора, Мейрам Мурзабулатов защитил работу на тему "Сублинейные алгоритмы".
"Если простым языком – это быстрое тестирование свойств компьютерных изображений, – поясняет профессор. – Первый предмет, который мне дали, теория исчисления, – это базовый курс, который изучают перед тем, как перейти к алгоритмам. В компьютерной науке самое основное – алгоритмы. Мы придумываем быстрые алгоритмы, объясняем компьютерам, как решается задача быстро, эффективно. Это на пересечении математики и компьютерных наук".
В университете штата Пенсильвания Мейрам пока единственный казахстанец, а все коллеги-преподаватели старше него. Но на возраст в учебном заведении не смотрят, студенты и преподаватели относятся уважительно и дружелюбно, говорит казахстанец.
"Заработная плата профессоров в этом университете – 70-80 тысяч долларов в год, мне предложили примерно такую же зарплату. Соцпакет и страховка включены", – рассказал он.
Мейрам Мурзабулатов планирует вернуться в Казахстан, чтобы поднимать отечественную науку.
"Бакалавриат у нас тоже хороший, наши студенты-программисты очень сильные. Но магистратура, докторантура у нас сильно хромают. Исследовательской деятельности нам нужно учиться. Научных работ у нас очень мало и не на том уровне, на котором хотелось бы.
Университет штата Пенсильвания (не путать с Пенсильванским университетом в Филадельфии) – государственный исследовательский университет, основанный в 1855 году, на протяжении более 150 лет является одним из лидеров в предоставлении качественного высшего образования не только в США, но и по всему миру.
https://informburo.kz/novosti/kazahstanec-v-33-goda-stal-professorom-universiteta-shtata-pensilvaniya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Когда-нибудь он планирует вернуться в Казахстан
Не ничего постоянного как временное
Когда-нибудь он планирует вернуться в Казахстан, чтобы поднимать отечественную науку.Да, да, когда нибудь....