Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Казахстанец в 33 года стал профессором университета штата Пенсильвания
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2018 в 18:01:40
Мейрам Мурзабулатов среди коллег в университете самый молодой. Когда-нибудь он планирует вернуться в Казахстан, чтобы поднимать отечественную науку.



Казахстанец Мейрам Мурзабулатов стал профессором университета штата Пенсильвания.

Мейрам родился в Алматы. Учился в Актюбинском казахско-турецком лицее. В школьные годы занимал призовые места на республиканских и международных математических олимпиадах. В Алматы учился в университете имени Сулеймана Демиреля, где окончил бакалавриат по специальности "программное обеспечение информационных технологий".

"Учась на бакалавра, я начал преподавать математику, программирование в университете Сулеймана Демиреля. Тогда ещё появилось желание обучать, делиться знаниями, которые у меня есть. А после окончил магистратуру, факультет математики в том же университете.

Мейрама Мурзабулатова приняли в университет штата Пенсильвания на докторантуру по компьютерным наукам.

"Я поступил в 2012 году, не по "Болашаку". С того времени нахожусь там. Год проработал IT-специалистом, потом меня приняли в тот же университет преподавателем. А с 20 августа я приступаю к работе в новой степени профессора", – поделился хорошей новостью казахстанец.

Чтобы получить звание профессора, Мейрам Мурзабулатов защитил работу на тему "Сублинейные алгоритмы".

"Если простым языком – это быстрое тестирование свойств компьютерных изображений, – поясняет профессор. – Первый предмет, который мне дали, теория исчисления, – это базовый курс, который изучают перед тем, как перейти к алгоритмам. В компьютерной науке самое основное – алгоритмы. Мы придумываем быстрые алгоритмы, объясняем компьютерам, как решается задача быстро, эффективно. Это на пересечении математики и компьютерных наук".

В университете штата Пенсильвания Мейрам пока единственный казахстанец, а все коллеги-преподаватели старше него. Но на возраст в учебном заведении не смотрят, студенты и преподаватели относятся уважительно и дружелюбно, говорит казахстанец.

"Заработная плата профессоров в этом университете – 70-80 тысяч долларов в год, мне предложили примерно такую же зарплату. Соцпакет и страховка включены", – рассказал он.

Мейрам Мурзабулатов планирует вернуться в Казахстан, чтобы поднимать отечественную науку.

"Бакалавриат у нас тоже хороший, наши студенты-программисты очень сильные. Но магистратура, докторантура у нас сильно хромают. Исследовательской деятельности нам нужно учиться. Научных работ у нас очень мало и не на том уровне, на котором хотелось бы.

Университет штата Пенсильвания (не путать с Пенсильванским университетом в Филадельфии) – государственный исследовательский университет, основанный в 1855 году, на протяжении более 150 лет является одним из лидеров в предоставлении качественного высшего образования не только в США, но и по всему миру.

https://informburo.kz/novosti/kazahstanec-v-33-goda-stal-professorom-universiteta-shtata-pensilvaniya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 26.07.2018 в 18:16:57   # 687206
Ага)))ждите...))
поощрить (1) | покарать
  Joykin 26.07.2018 в 18:31:50   # 687208
Не. Не вернется!!!
поощрить (1) | покарать
  Dior 26.07.2018 в 18:40:08   # 687210
Quote:
Когда-нибудь он планирует вернуться в Казахстан

Не ничего постоянного как временное
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 26.07.2018 в 18:51:06   # 687212
Молодца,сюда даже не думай - не ценят кадры.Хотя нашему государству ой как не хватает преподавателей,врачей и прочих специалистов.Одни менеджеры да управленцы...
поощрить (1) | покарать
  звукач 26.07.2018 в 19:04:15   # 687218
Знаем мы университет штата Пенсильвания.Вот если бы МФТИ,МГУ,РАН вот это я понимаю...а америкосовское образование оно какое то упрощенное и поверхностное.И вряд ли он вернется на Родину.
поощрить | покарать (1)
  Джимбо 26.07.2018 в 19:11:22   # 687223
Quote:
Когда-нибудь он планирует вернуться в Казахстан, чтобы поднимать отечественную науку.
Да, да, когда нибудь....
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь