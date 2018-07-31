Дорого-богато

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danilov 31 Июля 2018 в 17:01:16
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Yegor2030
31.07.2018 в 17:05:37
# 687808
крутейшая нива будет! Полетит )))
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Дядя Нурик
31.07.2018 в 17:36:14
# 687814
Капитал зашифровал) маслом обмажет, чтоб не спалили, когда за яйца возьмут, легче сваливать будет) но что то сомневаюсь, что чисто золотой... Просто покрасили бронзой...
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