Волки - это не просто санитары леса

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NZN 01 Августа 2018 в 12:44:31
Двадцать лет назад, а именно в 1995 году на просторы национального парка были выпущены 14 взрослых волков (самцов и самок), задача которых была уменьшить поголовье оленей, расплодившихся немеряно и сильно ухудшивших его экосистему. Волки исчезли из Йеллоустона где-то в году двадцать пятом прошлого века и с тех пор самостоятельно не могли в парке заселиться. Причины не известны, во всяком случае мне. Но это произошло.
Все это время там царствовали олени, которые за годы бесконтрольного размножения (все усилия людей по контролю их популяции не приносили успеха) нанесли сильнейший урон местной флоре. Четырнадцать волков, конечно, не смогли съесть всех оленей, но они заставили тех осторожнее выбирать места для пастбищ и избегать некоторых участков парка. На тех местах начала возрождаться растительность. Только деревьев за первых шесть проживания волков в парке увеличилось в пять раз!
Появились деревья — появились бобры, которым деревья нужны для постройки плотин. В заводях завелись ондатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популяцию шакалов, что привело к увеличению количества зайцев и мышей, а те в свою сторону привлекли в парк ястребов, хорьков и лис. В парк пришли медведи, так как они смогли отгонять волков от их добычи или доедать их объедки. В парке увеличилось количество ягод.
Но самое удивительное, волки изменили течение рек. Их русла выпрямились и стабилизировались, уменьшилась эрозия берегов. Случилось это потому, что влияние волков на оленей привело к взрывному росту деревьев и травы по берегам рек, что привело к их укреплению. Поменялась сама география парка, а все благодаря четырнадцати волкам, выпущенным однажды в Йеллоустонский парк двадцать лет назад.
Источник: http://ogend.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Еще бывают олени за рулем, но это уже наше проклятье.