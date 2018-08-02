Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Вместо производства лифтов в Костанае запустят тракторный завод
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 02 Августа 2018 в 16:58:48
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отменено строительство завода по производству лифтов. Теперь в индустриальной зоне Костаная вместо отменного проекта другая российская компания будут запускать завод по производству тракторов «Кировец». Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмену проекта по производству лифтов замакима объяснил финансовыми проблемами екатеринбургской компании «VEK».

«Производство лифтов российской стороной планировалось летом этого года. Но екатеринбургская компания ушла. У них, вероятно, нехватка оборотных средств. То есть в начале намерения у компании были, а в итоге они отказались», — сообщил М. Мырзалиев.

Теперь на месте планируемого завода по производству лифтов, здание которого возведено за счет бюджетных средств области, будет запускаться завод по сборке тракторов.

«Российская компания совместно с МТЗ (Минский тракторный завод) запустит работу завода. Планируется выпускать до 3 тысяч тракторов в год», — заключил заместитель акима области.

На базе индустриальной зоны Костаная планировалось запустить завод по производству лифтов. Российское предприятие намеревалось произвести к лету 2019 года 350 лифтов.

Источник: Kazinform
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Алексей91 02.08.2018 в 18:34:26   # 688058
завтра китайцы перекупят будим зажигалки клепать!)
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь