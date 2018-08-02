Вместо производства лифтов в Костанае запустят тракторный завод

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KAN13 02 Августа 2018 в 16:58:48
Отмену проекта по производству лифтов замакима объяснил финансовыми проблемами екатеринбургской компании «VEK».
«Производство лифтов российской стороной планировалось летом этого года. Но екатеринбургская компания ушла. У них, вероятно, нехватка оборотных средств. То есть в начале намерения у компании были, а в итоге они отказались», — сообщил М. Мырзалиев.
Теперь на месте планируемого завода по производству лифтов, здание которого возведено за счет бюджетных средств области, будет запускаться завод по сборке тракторов.
«Российская компания совместно с МТЗ (Минский тракторный завод) запустит работу завода. Планируется выпускать до 3 тысяч тракторов в год», — заключил заместитель акима области.
На базе индустриальной зоны Костаная планировалось запустить завод по производству лифтов. Российское предприятие намеревалось произвести к лету 2019 года 350 лифтов.
Источник: Kazinform
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