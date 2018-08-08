Компания Илона Маска запустит казахстанские спутники

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danilov 08 Августа 2018 в 16:51:02
По словам Марата Нургужина, казахстанско-российский проект создания КРК "Байтерек" (космический ракетный комплекс) позволит Казахстану обеспечить сохранение и развитие космодрома "Байконур".
"Байтерек" обладает высоким уровнем экологической безопасности. Он будет способствовать сокращению количества пусков с космодрома "Байконур" ракеты-носителя "Протон-М" (работающий на гептиле) с целью уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду Казахстана", — сказал Нургужин.
Он уточнил, что реализация проекта будет проводиться на базе объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М".
Именно Казахстан отвечает за модернизацию "Зенит-М", а Россия — за создание экологически чистой ракеты-носителя среднего класса нового поколения "Союз-5".
В июне прошлого года Россия предложила Казахстану ускорить процесс создания "Байтерека", ориентировочная стоимость которого — около 280-310 миллионов долларов. По плану уже в 2022 году должны начаться летные испытания новой ракеты-носителя "Союз-5".
Нургужин добавил, что объекты наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" исключаются из состава арендуемых Россией. Акт об этом уже оформляется.
Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК КА), по словам Марата Нургужина, введут в эксплуатацию в конце 2018-го.
О том, что космические аппараты должны быть Made in Kazakhstan, впервые заговорил президент Нурсултан Назарбаев в 2008 году во Франции. Он заявил о необходимости создания космического кластера в Астане.
"СбИК КА – главный объект национального космического центра. На комплексе будет выполняться весь цикл работ, от проектирования до сборки и испытания спутников массой от ста килограммов до шести тонн, а также изготовление комплектующих для спутников", — отметил Нургужин.
Сегодня вовсю идет работа по созданию космической системы научно-технологического назначения. Отечественные специалисты трудятся рука об руку с британскими коллегами. Запускать ее будут в ноябре этого года, но уже сегодня начали выполнять заказы иностранных компаний по производству комплектующих для космических аппаратов.
"Все технологическое оборудование испытательных участков СбИК КА изготовлено, успешно прошло заводские испытания, поставлено в Астану и смонтировано", — сказал собеседник.
В этом году Казахстан планирует запустить два спутника космической системы научно-технологического назначения (КС НТН).
Первый – это микроспутник дистанционного зондирования Земли, который создается казахстанскими и британскими специалистами.
Второй — аппарат научного назначения – дело рук отечественных ученых. Спутник нано-класса будет исследовать ионосферу Земли, чтобы прогнозировать землетрясения.
"Цель проекта космической системы НТН — отработка технологий проектирования, сборки и испытаний низкоорбитальных космических аппаратов, проведение научных исследований ионосферы Земли, а также получение летной истории для технологической нагрузки", — уточнил Нургужин.
Спутники уже изготовлены и проходят финальные испытания. Их запуск запланирован на четвертый квартал этого года с территории США при помощи ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.
Пока запуски спутников КС НТН еще в планах, в штатном режиме работает система связи и вещания KazSat.
Она состоит из двух спутников связи: KazSat-2 и KazSat-3 с двумя наземными комплексами управления в Акмолинской области и Алматы.
Космическая система обеспечивает потребность операторов связи и телевещания Казахстана, а также передачу данных госорганам и нацкомпаниям.
"Только за прошлый год KazSat принесла доход более пяти миллиардов тенге (14,3 миллиона долларов) и обеспечила импортозамещение в размере 12 миллиардов тенге (34,4 миллиона долларов) за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников", — рассказал вице-министр.
За семь лет работы доход KazSat составил более 17 миллиардов тенге.
В 2023 году KazSat-2 "прикажет долго жить" (завершается расчетный срок его существования), но на его место придет космическая система связи KazSat-2R. Над новым проектом МОАП работает с прошлого года.
По словам Нургужина, новая система позволит обеспечить села доступом к интернету и сотовой связи. Сейчас в стране в труднодоступные медпункты Туркестанской области в тестовом режиме предоставили широкополосный доступ к Всемирной паутине через KazSat-3.
"Спутниковые абонентские терминалы были установлены в трех населенных пунктах Сарыагашского, Сузакского и Байдибекского районов Туркестанской области", — уточнил Нургужин.
В Казахстане третий год работает космическая система дистанционного зондирования Земли – ДЗЗ.
В основном ее используют для решения задач сельского хозяйства, экологии, геодезии, национальной безопасности и так далее.
В прошлом году госорганы и организации с помощью ДЗЗ получили космические снимки поверхности нашей планеты общей площадью 11,5 миллиона квадратных метров. При этом импортозамещение составило более 12 миллиардов тенге (34,4 миллиона долларов).
"Всего за период эксплуатации (с 2015 года) системой ДЗЗ отснято более 674 миллионов квадратных метров территории Земли, а импортозамещение составило почти 30 миллиардов тенге (86 миллионов долларов)", — продолжил Нургужин.
Нургужин рассказал, что ежедневно космические съемки территории Казахстана проводят два спутника ДЗЗ, которые есть в активе. Сделанные кадры сначала обрабатываются, а после отправляются в госорганы.
Но чтобы госорганы использовали данные более эффективно, нужны дополнительная тематическая обработка и анализ, считает вице-министр.
"К примеру, возьмем поля сельскохозяйственного назначения. Если на снимке после предварительной обработки видно только изображение поля, то после тематической обработки будут известны его точная площадь, границы, состояние посевов, вид растущей там сельскохозяйственной культуры и так далее", — пояснил он.
Поэтому теперь в стране будут предоставляться услуги по обработке и анализу через геопорталы, где расположатся тематически обработанные данные со спутников ДЗЗ.
https://ru.sputniknews.kz/space/20180808/6749094/elon-musk-kazakhstan-sputnik.html
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Цитата: Рамзес от 08.08.2018 18:39:56
Имея собственный космодром и при этом связываться с мошенником - ну не знаю.
Имея собственный космодром и при этом связываться с мошенником - ну не знаю.
Ну надо же показать свою независимость и многовекторность(читай и нашим и вашим)
МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:02:10 # 688875