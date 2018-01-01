В Китае построят самый большой подводный тоннель в мире

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danilov 09 Августа 2018 в 14:28:03
Предполагается, что после завершения строительства, которое запланировано на 2030 год, по тоннелю пустят поезда, максимальная скорость которых будет достигать 250 километров в час.
Так, он станет самым высокоскоростным подводным участком пути в мире.
В работе над проектом задействованы десятки строительных компаний. По данным издания, в него вложено несколько сотен миллиардов долларов.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808080307-hnoz.htm
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