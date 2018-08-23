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Наука и техника
Россия и Казахстан договорились о строительстве комплекса под «Союз-5»
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danilov 23 Августа 2018 в 11:29:24
Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур.

Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» под ракету среднего класса «Союз-5» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передает РИА «Новости».

Подписание состоялось на форуме «Армия-2018».

В июле стало известно, что модернизацию стартового комплекса на космодроме Байконур под ракету «Союз-5» планируют начать к 2020 году.

https://vz.ru/news/2018/8/22/938283.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 23.08.2018 в 11:46:50   # 690812
По ходу Путин решил аннексировать Солнце. Галактикавопасносте! (Читайте в заголовках западных газет завтра)
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