Россия и Казахстан договорились о строительстве комплекса под «Союз-5»

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danilov 23 Августа 2018 в 11:29:24
Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» под ракету среднего класса «Союз-5» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передает РИА «Новости».
Подписание состоялось на форуме «Армия-2018».
В июле стало известно, что модернизацию стартового комплекса на космодроме Байконур под ракету «Союз-5» планируют начать к 2020 году.
https://vz.ru/news/2018/8/22/938283.html
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Беня Ладен 23.08.2018 в 11:46:50 # 690812