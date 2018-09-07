Язык 55-летней пациентки под действием антибиотиков приобрел черный цвет.

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danilov 07 Сентября 2018 в 14:59:08
Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе описали в журнале The New England Journal of Medicine необычный случай заболевания языка, который в Международной классификации болезней именуется как глоссофития, или «черный волосатый язык».
По словам доктора Ясира Хамада (Yasir Hamad), автора статьи, это первый пример глоссофитии за всю его десятилетнюю практику. Симптомы проявились у 55-летней пациентки, которую доставили в больницу после автомобильной аварии. В результате происшествия обе ноги женщины тяжело пострадали, кроме того, в раны попала инфекция. Врачи прописали ей миноциклин — антибиотик с широким спектром действия, борющийся с бактериальными инфекциями. Через неделю ее язык стал черным, а пациентка пожаловалась на неприятный вкус во рту.
Название «черный волосатый язык» имеет лишь отдаленное отношение к действительным симптомам. Заболевание затрагивает нитевидные сосочки языка (papillae filiformes), которые рассеяны по всей поверхности. Чешуйки сосочков имеют белый цвет, благодаря чему оттенок языка — беловато-розовый. Они выполняют функцию осязания во рту и способствуют удержанию пищи. При глоссофитии сосочки распухают. Их длина увеличивается от одного миллиметра до 18. Из-за увеличенного размера они эффективнее ловят и удерживают крохотные кусочки пищи, вследствие чего возникает нагноение микробов и бактерий, отсюда и черный цвет.
Ученые до сих пор не знают, что вызывает такой побочный эффект, но умеют его лечить. Обычно они повышают слюноотделение пациента, рекомендуют чистить язык мягкой щеткой или прописывают ретиноиды. Врачи указывают, что глоссофития наблюдается крайне редко и обычно ей подвержены курильщики, люди с пониженной гигиеной рта и те, кто использует жидкости для полоскания. В этом случае специалисты заменили миноциклин на другой антибиотик — и после четырех недель эффект прошел.
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https://naked-science.ru/article/sci/zafiksirovan-redkiy-sluchay-chernogo
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МишкаНаСевер 07.09.2018 в 17:17:27 # 692706