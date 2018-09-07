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Наука и техника
На Аляске в 2015 году зафиксировано цунами высотой 200 метров
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danilov 07 Сентября 2018 в 16:39:44
Таяние леднгиков на планете может приводить к возникновению локальных гигантских цунами высотой в несколько сотен метров, выяснили американские ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме. Такие цунами могут создавать опасность у побережья Гренландии, Патагонии и Норвегии, и одно подобное цунами, оставшееся незамеченным, случилось в 2015 году.

В тот год огромный оползень, сошедший в море, и вызванный таянием ледника ледником Тиндалл, вызвал гигантское цунами высотой почти двести метров, обрушившееся на побережье фьорда Таан на Аляске. Поскольку это побережье является незаселенным, случившееся не привело к человеческим жертвам и осталось почти незамеченным. «Поскольку ледники утоньшаются по всему миру, они изменяют окружающий ландшафт. В случае с фьордом Таан результатом стало массивное цунами», — пояснил Дан Шугар, соавтор исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Обнаружить следы цунами удалось путем исследования остатков деревьев, почвы и камней на берегу, куда обрушилось цунами. По оценкам специалистов, масса каменного оползня составляла 180 млн тонн. Это было четвертое по величине цунами, достоверно зафиксированное за последние сто лет в мире.

https://www.gazeta.ru/science/news/2018/09/07/n_12003973.shtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 07.09.2018 в 18:41:22   # 692716
А че так скромно?! Все равно же никто не видел
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