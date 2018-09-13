Поставили пломбу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Сентября 2018 в 10:44:27
Речь идет в том числе и о беспилотном транспорте, который в дальнейшем сможет ускоренно и безбарьерно проходить пункты пропуска через границу благодаря цифровым стандартам. Сейчас эти технологии отрабатываются на дорогах необщего пользования.
Для развития транзита создается цифровая платформа мультимодальных грузовых перевозок. Один из элементов ее уже готов. Это электронная навигационная пломба. Она как раз поможет отследить груз, зафиксировать, что он пересек границу, просигнализировать, если произошел взлом контейнера. Пилотирование этого сервиса начнется 20 сентября в рамках автомобильных грузоперевозок через Россию в Казахстан.
Следующим этапом развития цифровых транспортных технологий станет грузосообщение с Китаем. С КНР разрабатывается бортовое устройство для грузовиков, в котором будут совмещены две навигационные системы - ГЛОНАСС и БЕЙДОУ. Такое устройство станет основой цифровизации "Нового шелкового пути" и позволит одновременно мониторить продвижение груза как российской, так и китайской стороне.
https://rg.ru/2018/09/12/v-novom-bortovom-ustrojstve-dlia-gruzovikov-sovmestiat-glonass-i-bejdou.html