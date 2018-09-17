По 17 миллионов тенге могут получить молодые ученые Казахстана на исследования

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едридмадрид 17 Сентября 2018 в 21:04:22
Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» объявил об условиях конкурса, согласно которым на совместные с зарубежными учеными исследования сроком до 12 месяцев можно получить до 17 млн тенге. Сам конкурс завершится только в конце сентября, поскольку по правилам, ученым необходимо получить приглашение от зарубежных вузов, а также собрать определенный пакет документов в Казахстане.
Грантовая программа предполагает использование ресурсов ведущих мировых научных и производственных организаций в развитии промышленного и инновационного потенциала Казахстана.
Ожидается, что ученые, получившие опыт совместных исследований за рубежом, впоследствии существенно улучшат качество исследований, проводимых в родной стране.
Главной целью подобной поддержки молодых ученых является стимулирование исследований, способных позитивно повлиять на экономику Казахстана в будущем, а также сохранение и развитие человеческого потенциала нашей страны.
https://www.inform.kz/ru/po-17-millionov-tenge-mogut-poluchit-molodye-uchenye-kazahstana-na-issledovaniya_a3390194
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