Недра Арктики будет разрабатывать уникальная атомная подлодка-робот

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danilov 18 Сентября 2018 в 15:32:29
"Сегодня идет процесс передачи документов проекта федеральным органам исполнительной власти. Было проведено пять емких аванпроектов, которые в перспективе позволят создать новую технику для освоения арктических морей в суровых условиях. Ничего подобного в мире нет. Объем документации огромен. Мы сегодня занимаемся ее передачей в Росатом", — сказал Литвиненко.
По его словам, следующим шагом должно стать создание структуры, которая во взаимодействии с "Роснефтью", "Газпромом", ОСК, Росатомом и в будущем, возможно, с Ростехом, позволит все разработанное превратить в железо.
"Затем эта компания будет предоставлять "железо" "Газпрому", "Роснефти", а может быть и на международный рынок выйдет, продавая автономные комплексы, которых нет ни у кого", — уточнил собеседник агентства.
Проект "Айсберг" проводит Фонд перспективных исследований на базе ЦКБ морской техники "Рубин". В его рамках предусматривается создание уникальных роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова Арктики. В сентябре 2017 года ФПИ сообщал, что разработаны аванпроекты энергетического, транспортно-монтажного и сервисного, бурового комплексов, а также комплекса сейсморазведки.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180918/1528759663.html
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"Ватники" чего творят , А ? .
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