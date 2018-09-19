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Наука и техника
Про утечку мозгов
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danilov 19 Сентября 2018 в 15:01:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джейсон Борн 19.09.2018 в 15:24:05   # 694440
Дааа, я точно не подхожу к их требованию.
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  КЕДЫ 19.09.2018 в 15:37:26   # 694443
Профессор и в России на взятках думаю нарубасить столько может.
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  Маке0912 19.09.2018 в 16:18:16   # 694453
Если настоящий русский или казах будет отстаивать интересы компании не в ущерб России или Казахстана. Его никогда не возьмут . Даже если он кандидатскую защитил. А тем более проработал в разных компаниях. И грамотны специалист. А так за деньги нуждающихся много.
Запомните навсегда.
Им нужны земля, недра, в будущем место пожизненного проживания. И конечно же жёны.
Мы с этим уже столкнулись.
За последние годы 28 тысяч браков и вид на жительство с пропиской. Хотя мы и мусульмане.
Ползучая экспансия называется.
Вот так работой потихоньку и завоёвывают.

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  acid 19.09.2018 в 16:52:13   # 694458
Раслабтесь народ ... это развод лохов на бабки.
Мне так буквально позавчера предложили выехать в Японию на завод Митсубиши для прошивки компьютеров машин. Точно также пели. Я согласился. Потом догадался спросить, сколько нужно отсыпать "Александровичу Евгению". Он ничего не нужно - только 1500 на визу и страховку. Пригрозил полицией. Так он 300 метров пробежал быстрее олимпийца.
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  КЕДЫ 19.09.2018 в 18:17:43   # 694467
1500 тенге на визу?
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  titus 19.09.2018 в 18:22:38   # 694468
Quote:
acid 19.09.2018 в 16:52:13 # 694458

Зажал денег, сейчас бы уже в Япии митсубы перешивал и 5000 зелени зарабатывал
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  КЕДЫ 19.09.2018 в 18:56:21   # 694471
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  fire6i9 19.09.2018 в 19:18:35   # 694472
Чет замануха какая-то. Знаю я этих китайцев, жадные и хитрые. Тут нужно соблюдать осторожность.
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  adapter 19.09.2018 в 19:56:14   # 694473
Цитата: Маке0912 от 19.09.2018 16:18:16
Если настоящий русский или казах будет отстаивать интересы компании не в ущерб России или Казахстана. Его никогда не возьмут . Даже если он кандидатскую защитил. А тем более проработал в разных компаниях. И грамотны специалист. А так за деньги нуждающихся много.
Запомните навсегда.
Им нужны земля, недра, в будущем место пожизненного проживания. И конечно же жёны.
Мы с этим уже столкнулись.
За последние годы 28 тысяч браков и вид на жительство с пропиской. Хотя мы и мусульмане.
Ползучая экспансия называется.
Вот так работой потихоньку и завоёвывают.


Не успеют они. Свои патриотичные агашки все рационализируют.
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