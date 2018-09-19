У коррупции широкое лицо

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Zoggyla 20 Сентября 2018 в 11:20:03
Ставить фото человека к такому тексту нам показалось не очень корректным, так что мы решили поставить котика. (Фото: ewastudio / Depositphotos)
Политиков – как, впрочем, и других людей – мы оцениваем по внешности. И бывает так, что человек не внушает нам доверия просто потому, что нам не понравилась его физиономия. Но что именно нас настораживает в политических лицах? Ведь тут явно есть какие-то общие черты, ведь часто случается, что один и тот же человек не нравится сразу многим.
Исследователи из Калифорнийского технологического института пишут в свое статье в Psychological Science, что один из важнейших признаков здесь – ширина лица, и что политика с широким лицом люди с больше вероятностью сочтут коррупционером.
В эксперименте участвовали сто человек, которым показывали фото нескольких десятков политиков разного уровня – все они были белыми мужчинами, все были сфотографированы анфас, все улыбались, а сами фото были черно-белыми и одинакового размера. Некоторые из политиков были признанными коррупционерами, но те, кто на них смотрел, не знали, кто есть кто. По фото нужно было определить, кому из политических деятелей можно доверять, кто из них склонен действовать преимущественно в своих интересах и т. д.
Когда потом стали оценивать ответы, то оказалось, что отдельно взятый человек определяет коррупционера не так уж точно – с таким же успехом он мог бы подкидывать монетку. Однако когда суммировали ответы всей группы в целом, то в результате точность такой общей оценки «на глазок» повышалась до 70%; иными словами, «коллективный разум» с 70-процентной точностью способен отличить честного политика от нечестного.
В другом варианте эксперимента все повторялось, за исключением критериев оценки: кроме склонности к коррупции, для тех же политических мужей нужно было указать, насколько они склонны к агрессии, насколько они компетентны, амбициозны и кто их выглядит более мужественным, а кто менее. Оказалось, что ни компетентность, ни амбициозность, ни мужественность с коррупционностью никак не согласуются, то есть эти признаки в равной степени проявляются – или не проявляются – как у честных политиков, так и у нечестных.
Наконец, последнее и самое интересное – разные параметры лица и то, как они соответствовали оценке коррупционности. Параметров было восемь: и расстояние между глаз, и длина носа, и т. д. Главным, как было сказано выше, оказалась ширина лица, или, говоря точнее, отношение высоты к ширине. Для дополнительной проверки исследователи меняли на фото лица полутора сотни политиков, делая их физиономии более широкими или более узкими – и как только человеку расширяли лицо, он начинал казаться менее честным.
Авторы работы подчеркивают, что из их результатов вовсе не следует, что человек, который внешне выглядит коррупционером, на самом деле более предрасположен к коррупции, чем другие. Здесь ведь можно предложить и такое объяснение: если кто-то кажется всем вокруг менее честным, значит, его будут чаще подозревать в разных неприятных вещах, и если он действительно берет взятки, то его с большей вероятностью поймают. Тогда как тонколицый коррупционер может продолжать коррупционировать, пользуясь тем, что он всем кажется более честным.
Стоит также напомнить, что исследование проводили в США и с местными же политиками. Возможно, что в других странах, с другой политической культурой для людей важны другие особенности лиц местных политиков.
Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)
19 сентября 2018
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