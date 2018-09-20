Российско-европейская миссия доказала радиационную опасность полета на Марс

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danilov 20 Сентября 2018 в 17:47:41
"Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное воздействие для астронавтов со стороны радиации", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Болгарской академии наук Йорданки Семковой.
Результаты измерений предполагают, что в шестимесячном путешествии к Красной планете, пребывании там и возвращении на Землю, астронавт может быть подвергнут воздействию радиации, которая составит как минимум 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта.
РИА Новости
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