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Наука и техника
Российско-европейская миссия доказала радиационную опасность полета на Марс
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danilov 20 Сентября 2018 в 17:47:41
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Человек во время полета на Марс получит дозу космической радиации, составляющей около 60% от предельно допустимой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства, составленном на основе данных, полученных за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016".

"Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции. Наши результаты показывают, что само путешествие обеспечило бы очень значительное воздействие для астронавтов со стороны радиации", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Болгарской академии наук Йорданки Семковой.

Результаты измерений предполагают, что в шестимесячном путешествии к Красной планете, пребывании там и возвращении на Землю, астронавт может быть подвергнут воздействию радиации, которая составит как минимум 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта.

РИА Новости

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  stasik02 20.09.2018 в 18:10:54   # 694581
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  EPon 20.09.2018 в 18:23:26   # 694582
Первого еврейского космонавта репортер спрашивает перед стартом :
-Скажите, мистер Леви , о чем Вы будете думать ,когда займете свое
место ,и вот-вот взревут двигатели ?
-Я буду все время думать о том , что сижу среди сотен тысяч деталей,
закупленных по самым низким ценам из всех предложенных.
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