Поглощающий углекислый газ аккумулятор создают в университете в США

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 24 Сентября 2018 в 15:20:54
На сегодняшний день с целью очистки окружающей среды углекислый газ расщепляют на безвредные составляющие, но он на самом деле может быть гораздо полезнее, чем мы думаем. К примеру, электростанции имеют системы фильтрации, которые используют до 30% полученной энергии на то, чтобы не загрязнять атмосферу. Группа ученых из MIT нашла способ заставить углекислый газ проявлять активность в электрохимических условиях при присутствии катализатора. Газ будет подвергаться реакциям, которые производят вещества, которые можно использовать в качестве топлива.
Для начала группа экспертов изучила электрохимические реакции, которые происходят в литий-ионных аккумуляторах, после чего был начат поиск возможных реакций углекислого газа с различными электролитами, которые на выходе давали бы энергию. Теоретические расчеты подтвердили возможность таких реакций и ученые даже приступили к разработке прототипа установки для синтеза энергии из углекислого газа.
Несмотря на то, что разработка в данный момент существует лишь «на бумаге», эксперты уверены, что у них получится разработать технологию, которая не только поможет сократить количество выбросов газа в атмосферу, но и даст возможность неплохо сократить потери энергии.
https://hi-news.ru/technology/v-mit-sozdayut-akkumulyator-kotoryj-pogloshhaet-uglekislyj-gaz.html