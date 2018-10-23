Россия начала выполнять контракт по поставкам С-400 в Индию

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danilov 24 Октября 2018 в 09:36:47
«Контракт подписан. Рособоронэкспорт и Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступили к его исполнению», – сказал Михеев, передает «Интерфакс».
Он отметил, что выполнение контракта займет несколько лет, и не стал уточнять, когда именно Россия начнет поставки комплексов в Индию.
Михеев добавил, что Индия не будет расплачиваться с Россией за зенитные ракетные системы С-400 долларами. «Нет, мы перешли на схему расчетов в местных валютах: индийская рупия – рубль», – заявил он, добавив, что рассматривается участие в сделке российских и индийских банков.
https://vz.ru/news/2018/10/23/947360.html
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