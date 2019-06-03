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Новости оружия
Второй испытательный пуск новой китайской баллистической ракеты для подводных лодок JL-3
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danilov 03 Июня 2019 в 17:17:59
Как сообщают на китайских военных форумах в 4 часа 28 минут утра 2 июня 2019 года в Бохайском заливе недалеко от полуострова Шаньдун в восточном Китае произведен испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок JL-3 (Julong-3, "Цзюйлан-3").



Твердотопливная ракета JL-3, которой должны быть оснащены китайские атомные ракетные подводные лодки следующего поколения , имеет межконтинентальную дальность (до 12-14 тысяч км) и способна нести до десяти разделяющихся головных частей индивидуального наведения.

Ранее Администрация по морской безопасности провинции Ляонин опубликовала навигационное предупреждение о закрытии 2 июня 2019 года морской зоны для "военных учений" в районе Бохайского залива.





Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 03.06.2019 в 17:43:32   # 722690
Где-то поднапряглась исключительная нация.
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  arhar 03.06.2019 в 18:21:57   # 722693
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  КЕДЫ 03.06.2019 в 18:30:35   # 722695
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  Пермяк 03.06.2019 в 19:31:41   # 722702
Для нас ракета морского базирования, с дальностью полёта на 12-14 тыс км чрезмерно избыточна, вы не находите?
Для России тоже не новость, тем более, что львиную часть технологий китайцам передала именно Россия.
А вот пиндосикам есть о чем беспокоится, теперь у китайцев есть ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ракеты, способные стартовать из подводного положения на дальность до 14 тыс км. Теперь пиндосы могут хоть шесть АУГ загонять в южно-китайское море, ракеты могут прилететь хоть откуда.
Время безнаказанных угроз закончилось, хотя бы потому что китайцы объявили о испытании таких ракет.
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  arhar 03.06.2019 в 20:17:17   # 722709
Неужели вы считаете, что китай и юса будут воевать? А дальность, это про другое, теперь они могут бить по всей евразии из любой точки юго-восточной Азии или откуда-нибудь из индийского океана.
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  Templar 03.06.2019 в 21:33:34   # 722715
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  KAN13 03.06.2019 в 21:56:00   # 722717

Да , и ещё какая . .
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  Пермяк 03.06.2019 в 21:56:37   # 722718
Бить по всей Евразии китайцы могли уже давно.
Кроме ракет шахтного базирования у них имеются и мобильные комплексы, и ракеты курсирующие в ЖД вагонах.
А вот ракеты подводного старта это прямой сигнал юэсэй.
Именно поэтому Китай и США не будут воевать, что пиндосики могут гасить только тех, у кого нет физической возможности дать им с заглотом.
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  arhar 03.06.2019 в 23:12:31   # 722723
Соленоухий, вариантов лишних не бывает. А ввязываться в открытую бойню против янок, китаезы точно не станут, не в ближайшем будущем. А вот когда пиндосия вышла из договора об рсмд, я писал, что это трамп делает для кремля, чтобы развязать ему руки, и дать им нашлепать ракет на случай войны с чайной, которую и в вашингтоне и в лондоне уже запланировали. А кто-то мне возразил, что все китайские ракеты, смд фигня против тяжелых мбр, что весь китай в труху. Так вот получается, пекин уже шлепает мбр, а рсмд у них полные карманы, а москва только готовится выйти из договора.
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  Пермяк 03.06.2019 в 23:42:51   # 722732
Дружочек, ввязываться в открытую бойню вообще никто не планирует, ни янки, ни китайцы ни кто либо другой.
Но вот давить на того кто не может нанести тебе ответный удар гораздо легче и безопаснее, чем на того, кто может рассредоточить в мировых океанах субмарины, каждая из которых несет по 16 МБР с десятью разделяющимися боеголовками индивидуального наведения.
Что касается войны с китайцами. Зачем? Россия и так продаёт все что им необходимо, и это сырьё покрывает производство для всего мирового спроса.
А если учесть падение спроса, то и этого скоро окажется много, но если Китайцам нужно больше и дешевле, то есть Иран, Венесуэла, да всю таблицу Менделеева можно купить в Казахстане, ведь у нас всё готовы продать на 100 лет вперёд, проблем не возникнет.
Так что благодаря этим самым китайским МБР, большой войны не предвидится ещё долго, а маленькие будут, но не у нас, а где-нибудь в Германии, Франции, Греции и то, если они не будут слушаться пиндосов.
Англия потому и брэксит, что отгораживается от этого давления.
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  arhar 04.06.2019 в 00:04:58   # 722736
Мне бы ваш оптимизм, но...
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