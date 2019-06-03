Второй испытательный пуск новой китайской баллистической ракеты для подводных лодок JL-3

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danilov 03 Июня 2019 в 17:17:59
Твердотопливная ракета JL-3, которой должны быть оснащены китайские атомные ракетные подводные лодки следующего поколения , имеет межконтинентальную дальность (до 12-14 тысяч км) и способна нести до десяти разделяющихся головных частей индивидуального наведения.
Ранее Администрация по морской безопасности провинции Ляонин опубликовала навигационное предупреждение о закрытии 2 июня 2019 года морской зоны для "военных учений" в районе Бохайского залива.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хотя напрячься должны мы...
Ты о нас?
Для России тоже не новость, тем более, что львиную часть технологий китайцам передала именно Россия.
А вот пиндосикам есть о чем беспокоится, теперь у китайцев есть ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ракеты, способные стартовать из подводного положения на дальность до 14 тыс км. Теперь пиндосы могут хоть шесть АУГ загонять в южно-китайское море, ракеты могут прилететь хоть откуда.
Время безнаказанных угроз закончилось, хотя бы потому что китайцы объявили о испытании таких ракет.
Цитата: КЕДЫ от 03.06.2019 12:30:35
Ты о нас?
Ты о нас?
А мы разве исключительная нация?
Да , и ещё какая . .
Кроме ракет шахтного базирования у них имеются и мобильные комплексы, и ракеты курсирующие в ЖД вагонах.
А вот ракеты подводного старта это прямой сигнал юэсэй.
Именно поэтому Китай и США не будут воевать, что пиндосики могут гасить только тех, у кого нет физической возможности дать им с заглотом.
Но вот давить на того кто не может нанести тебе ответный удар гораздо легче и безопаснее, чем на того, кто может рассредоточить в мировых океанах субмарины, каждая из которых несет по 16 МБР с десятью разделяющимися боеголовками индивидуального наведения.
Что касается войны с китайцами. Зачем? Россия и так продаёт все что им необходимо, и это сырьё покрывает производство для всего мирового спроса.
А если учесть падение спроса, то и этого скоро окажется много, но если Китайцам нужно больше и дешевле, то есть Иран, Венесуэла, да всю таблицу Менделеева можно купить в Казахстане, ведь у нас всё готовы продать на 100 лет вперёд, проблем не возникнет.
Так что благодаря этим самым китайским МБР, большой войны не предвидится ещё долго, а маленькие будут, но не у нас, а где-нибудь в Германии, Франции, Греции и то, если они не будут слушаться пиндосов.
Англия потому и брэксит, что отгораживается от этого давления.