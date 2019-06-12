Поставки С-400 в Турцию: все идет по плану

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danilov 12 Июня 2019 в 17:49:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: КЕДЫ от 12.06.2019 19:08:32
100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.
100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.
Давай.
Что ты понимаешь под словом "киданут"?
Не заплатят?
Цитата: андремас от 12.06.2019 19:10:55
[quote name=КЕДЫ link=previd=105252#723657 date=1560366512]100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.
[quote name=КЕДЫ link=previd=105252#723657 date=1560366512]100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.
Давай.
Что ты понимаешь под словом "киданут"?
Не заплатят?[/quote
С американцами будут мутить.
Они с ними и мутят.