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Новости оружия
Поставки С-400 в Турцию: все идет по плану
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danilov 12 Июня 2019 в 17:49:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 13.06.2019 в 01:08:32   # 723657
100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.
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  андремас 13.06.2019 в 01:10:55   # 723659
Цитата: КЕДЫ от 12.06.2019 19:08:32
100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.


Давай.

Что ты понимаешь под словом "киданут"?
Не заплатят?
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  КЕДЫ 13.06.2019 в 01:12:09   # 723660
Цитата: андремас от 12.06.2019 19:10:55
[quote name=КЕДЫ link=previd=105252#723657 date=1560366512]100% какая то постанова будет в будущем. Киданут турки ваньков могу пари заключить.


Давай.

Что ты понимаешь под словом "киданут"?
Не заплатят?[/quote

С американцами будут мутить.
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  андремас 13.06.2019 в 01:13:57   # 723661
Почему будут?
Они с ними и мутят.
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  андремас 13.06.2019 в 01:14:41   # 723662
Ты хочешь сказать что турки не купят С400, а купят ф35?
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