США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя

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danilov 08 Августа 2019 в 11:07:01
Издание отмечает, что в ходе тестов силовой агрегат, проработав в общей сложности 30 минут, развил максимальную тягу 58 килоньютонов, что отвечало бы скорости в 4 числа Маха. В длину протестированный двигатель достигает 5,5 метра, что отвечает стандартному размеру силового агрегата для истребителя. Конкретные сроки проведения тестов не раскрываются.
The Drive напоминает, что силовой агрегат F110-GE-129 американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon способен развивать тягу 131 килоньютон, тогда как двигатель SJY61 испытываемой ВВС в 2003-2013 годах перспективной гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider — от 1,8 до 4,4 килоньютона.
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https://m.lenta.ru/news/2019/08/07/scramjet/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 08.08.2019 в 12:49:27 # 728325
прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД),
ЕМНИП, чтобы ПВРД заработал, его сначала нужно разогнать до некоторой скорости с помощью "обычных" двигателей, чтобы обеспечить поступление необходимого количества воздуха. Так что это, надо полагать, движок для гиперзвуковых ракет.
Впрочем, возможно, мой склероз мне изменяет
Начиная с 1970-х годов, понятие обычно относят к сверхзвуковым скоростям с числами Маха (М) выше 5.И?
ЗЫ. Вообще в публикации многое неясно!