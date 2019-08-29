Россия получила от Индии аванс за С-400

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Августа 2019 в 14:05:15
"Этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", — уточнил собеседник агентства.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.
Контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
Оборонные сделки Нью-Дели с Москвой не раз вызывали критику Вашингтона, который называет Индию ключевым партнером в Южной Азии. США требовали отказаться от сотрудничества по "Триумфам", не исключая, что в противном случае введут санкции. В Индии не пошли на уступки.
https://ria.ru/20190829/1558018135.html
Комментарии, по рейтингу, по дате