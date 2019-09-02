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Новости оружия
На МАКС сломался новейший китайский ударный беспилотник
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danilov 02 Сентября 2019 в 15:04:49
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II сломался во время презентации на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

В ходе демонстрации на открытой части экспозиции у беспилотника сломались все три стойки шасси – одна носовая и две боковых, передает ТАСС.

Отмечается, что во время происшествия на БЛА не оказывалось никакого внешнего воздействия.





Согласно расписанию летной программы авиасалона МАКС-2019 на 1 сентября, участие Wing Loong II в ней запланировано не было.

Wing Loong II разработан китайской авиакосмической корпорацией Chengdu. Аппараты Wing Loong I и Wing Loong II, по оценке экспертов, являются одними из наиболее популярных в своем классе на мировом рынке вооружений. Так, в 2016 году Казахстан приобрел два БЛА Wing Loong I.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SouthJoker 02.09.2019 в 19:23:49   # 730423
Quote:
Так, в 2016 году Казахстан приобрел два БЛА Wing Loong

Блэээээээт))))))
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  Snake666 02.09.2019 в 20:42:54   # 730433
Made in China
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  Эндрю 02.09.2019 в 21:40:59   # 730439
Ваааще не удивлён, так-как работаю с их оборудованием по части КИП и АСУ, хрень лютая
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