В Пекине на параде

Цитата: bolatbol от

Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский. Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.

А вот уже добрые демократы 19 мая 1991 года стороны пришли к соглашению — остров окончательно перешёл под юрисдикцию КНР.