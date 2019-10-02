В Пекине на параде

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danilov 02 Октября 2019 в 12:16:35
https://youtu.be/EHjaWV_KPTs
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Цитата: bolatbol от 02.10.2019 08:09:50
Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.
Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.
Через два часа, израсходовав боезапас, советские пограничники всё-таки были вынуждены отойти с острова. Стало ясно, что введённых в бой сил не хватает, и китайцы значительно превосходят отряды пограничников численно. В 17:00 в критической ситуации, в нарушение указания Политбюро ЦК КПСС не вводить в конфликт советские войска, по приказу командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-лейтенанта Олега Лосика был открыт огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 135-й мотострелковой дивизии. Снаряды уничтожили большую часть материально-технических ресурсов китайской группировки и военных, включая подкрепление, миномёты, штабеля снарядов. В 17:10 в атаку пошли бойцы 2-го батальона 199-го мотострелкового Верхне-Удинского полка 135-й мотострелковой дивизии и пограничники под командованием подполковника Смирнова и полковника Константинова с целью окончательно подавить сопротивление китайских войск. Китайцы начали отход с занятых позиций. Около 19:00 «ожили» несколько огневых точек, после были произведены три новых атаки, но и они были отбиты.
Советские войска вновь отошли на свой берег, а китайская сторона больше не предпринимала масштабных враждебных действий на этом участке государственной границы.
А вот уже добрые демократы 19 мая 1991 года стороны пришли к соглашению — остров окончательно перешёл под юрисдикцию КНР.
Цитата: charg от 02.10.2019 09:01:43
А вот уже добрые демократы 19 мая 1991 года стороны пришли к соглашению — остров окончательно перешёл под юрисдикцию КНР.
Цитата: bolatbol от 02.10.2019 08:09:50
Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.
Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.
А вот уже добрые демократы 19 мая 1991 года стороны пришли к соглашению — остров окончательно перешёл под юрисдикцию КНР.
да ВАм батенька вместе со семейкой Скабеевыми выступать на ТВ или у Киселя и прочих говнометов ТВ
ну не знал, не знал что ПУТИН - демократ, да и ещё и добрый, хотя к китайцам да может и добрый
ПУТИН ОКОНЧАТЕЛЬНО подарил Китаю
Путин подписал соответствующее соглашение во время своего визита в Китай. Согласно документу, в собственность КНР полностью переходит остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский, расположенные в районе Хабаровска. Всего китайцам передадут примерно 337 квадратных километров российской территории.
вот так вот за подписью ПУТИНА под документами с Китаем, территория России отошла к Китаю
но им мало, по ка кто чем то щелкол Китай попытается вернуть все те земли которые ОНИ потеряли во время опиумных войн, эти земли отошли к России при династии Цин, после поражения во Второй опиумной войне. Всего, как пишет China Daily, с 1858 по 1915 годы династия Цин передала около 1,5 млн кв. км Российской империи, заключив несколько "неравноправных договоров".
так что не удивлюсь что при нынешнем чиновнечом бардаке в России и дружбой с Китаем, Путин и его друзья миллиардеры-олигархи с большим удовольствием сольют китайцам другие земли
Когда китайцы были плохо вооружены, они нахрапом забрали у сильного СССР остров Даманский.Забрали на несколько часов и то только потому, что СССР не хотел обострения. Слишком добрый был СССР , и слишком добрая сейчас Россия, хотя давно пора в некоторых случаях не просто показывать зубы, а больно бить по башке. Те же китайцы десяток лет издевались над советскими погранцами, отделываясь строгими "китайскими" предупреждениями. А как получили по яйцам так и надолго успокоились. Я конечно против передачи земель соседям, но кто знает что именно лежало в основе, может этот акт был обоснован. Зная что Путин мудрый политик (как не рвали глотки злопыхатели по этому поводу), верю что так и надо было поступить в тот момент. Мы не знаем какие дивиденды поимела Россия от этой сделки, поэтому рассуждать не можем.