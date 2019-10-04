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Новости оружия
РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
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danilov 04 Октября 2019 в 10:36:56
Владимир Путин заявил, что Россия помогает КНР создать систему предупреждения о ракетном нападении.

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - рассказал он, выступая в Сочи на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также добавил, что Россия и дальше будет работать в области космоса и военно-технического сотрудничества с китайскими партнерами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 04.10.2019 в 12:08:41   # 732688
Что-то последнее время из за дня в день, слышишь новости про одни ракеты, ПВО и все в этом роде. Таким темпом наш мир станет таким, как его показали в фильме "Хроники хищных городов."
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