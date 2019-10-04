РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

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danilov 04 Октября 2019 в 10:36:56
"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - рассказал он, выступая в Сочи на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин также добавил, что Россия и дальше будет работать в области космоса и военно-технического сотрудничества с китайскими партнерами.
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Антибиотик 04.10.2019 в 12:08:41 # 732688