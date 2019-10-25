Узбекистан начал тестировать китайские зенитно-ракетные комплексы FD-2000

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danilov 25 Октября 2019 в 11:03:56
"Личный состав воинской части ПВО и ВВС, базирующейся в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, принимает участие в первом практическом испытании противовоздушной ракеты типа FD-2000 на полигоне "Кулкудук" в Навоийской области. Испытания противовоздушной ракеты типа FD-2000, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, будут производиться у нас впервые", – отметили в Минобороны.
Зенитный ракетный комплекс дальнего действия FD-2000 предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью в любых погодных условиях.
Он является самым совершенным образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая и характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке, в том числе при массированном применении противником различных средств воздушного нападения. Это первый китайский комплекс, обладающий возможностью перехвата тактических баллистических ракет класса "земля-земля".
https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/uzbekistan-nachal-testirovat-kitayskie-zenitno-raketnye-kompleksy-fd-2000
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