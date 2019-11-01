Беспилотник "Орион" поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 01 Ноября 2019 в 10:18:28
"Орион" в ударном варианте может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии. Сейчас начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение", - сказал собеседник агентства.
Как отметил ТАСС генконструктор беспилотника Николай Долженков на просьбу прокомментировать информацию источника об опытно-войсковой эксплуатации, "пока преждевременно уточнять эти моменты". "У нас сейчас находятся испытания в финальной стадии, и хотелось бы говорить об этом, когда мы их окончательно завершим, а это планируем сделать в ближайшем будущем", - добавил он. Применение вооружения аппаратом в Сирии Долженков не стал комментировать.
Как пояснил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, беспилотник "Орион" "был в Сирии в разведывательно-ударном варианте". "Он был там, причем не в одном экземпляре, и достаточно длительное время, но наносил ли он удары, я сказать не могу", - уточнил Мураховский.
Эксперт отметил, что "Орион" завершил госиспытания с малым количеством замечаний. "Создается эксплуатационная документация", - добавил собеседник.
"В ВКС уже есть предложения по формированию оргштатных структур для применения тяжелых ударных беспилотников большой дальности и продолжительности полета. Пока представляется, что эти подразделения будут смешанными, то есть с пилотируемыми и беспилотными аппаратами", - добавил Мураховский.
https://tass.ru/armiya-i-opk/7069192
Комментарии, по рейтингу, по дате