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Новости оружия
Россия получила от Индии первый платёж за С-400
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danilov 21 Ноября 2019 в 11:55:05
Россия получила от Индии первый платёж по контракту на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Первый платёж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», — цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, первый полковой комплект системы С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года, «ровно через два года после получения авансового платежа».

Контракт на поставку С-400 «Триумф» на сумму более $5 млрд был подписан российской и индийской сторонами в октябре 2018 года.

https://russian.rt.com/world/news/688987-rossiya-indiya-platyozh
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 21.11.2019 в 12:03:56   # 735565
Не доллары, стопудово
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  KAN13 21.11.2019 в 17:21:50   # 735584

Какая разница , доллары не доллары , главное что купили .
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