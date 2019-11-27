Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"

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едридмадрид 27 Ноября 2019 в 09:51:37
"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - говорится в сообщении.
"Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в оборонном ведомстве.
"Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.
https://tass.ru/armiya-i-opk/7202227