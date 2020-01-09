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Новости оружия
Возможности Иранских ракет
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danilov 09 Января 2020 в 17:25:00
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( 284.19Кб)
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Pancho S
09.01.2020 в 18:48:27
# 738382
так себе новость...
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старик
09.01.2020 в 19:31:44
# 738396
К сожалению до америкосии не достают.
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lado
09.01.2020 в 19:55:08
# 738398
Щщс до Шымкента достают!!!
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X-Daemon
09.01.2020 в 20:18:45
# 738399
Да успокойтесь уже, не будет ни какой эскалации, тем более 3-ей мировой. Обе стороны чего хотели то получили!
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Aлекс
09.01.2020 в 22:52:50
# 738409
любительский уровень, походу и с прицеливанием ещё бОльшие проблемы
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Skype
09.01.2020 в 22:54:19
# 738410
Патриот хваленый их все собьет, или сшибет, все ракеты собьет и свои нах тоже, так надеженеее
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