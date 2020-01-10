Ирак возобновил переговоры о поставках С-300

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2020 в 10:16:33
«Возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — сказал он.
По его словам, это связано с тем, что несколько месяцев назад была осуществлена атака на базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях.
При этом он отметил, что не знает, на какой стадии находится сделка, однако власти Ирака её санкционировали.
«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — добавил он.
Осенью 2019 года российский лидер Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400
https://russian.rt.com/world/news/706076-irak-rossiya-s-300?
Комментарии, по рейтингу, по дате