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Новости оружия
Ирак возобновил переговоры о поставках С-300
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danilov 10 Января 2020 в 10:16:33
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.

«Возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что несколько месяцев назад была осуществлена атака на базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях.

При этом он отметил, что не знает, на какой стадии находится сделка, однако власти Ирака её санкционировали.

«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — добавил он.

Осенью 2019 года российский лидер Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400

https://russian.rt.com/world/news/706076-irak-rossiya-s-300?
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