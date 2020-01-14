Упавшая в Казахстане ракета оказалась запрещенным «Искандером»

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 14 Января 2020 в 13:37:20
Там же отмечается, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».
11 января о падении обломков российской ракеты сообщило Минобороны Казахстана.
https://lenta.ru/news/2020/01/14/rocket/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 14.01.2020 09:29:05Главное срач в сми поднять
Заголовок то какой! "Запрещенная". Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор, так не действует!!! стало быть и говорить не о чем. Разве что о падении осколка.
Заголовок то какой! "Запрещенная". Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор, так не действует!!! стало быть и говорить не о чем. Разве что о падении осколка.