 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Новости оружия
Упавшая в Казахстане ракета оказалась запрещенным «Искандером»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 14 Января 2020 в 13:37:20
Обломки упавшей за пределы установленных для испытаний мест 9 января в Казахстане ракеты вероятнее всего принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М», сообщает в LiveJournal блог bmpd. Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД), то проведенное испытание было бы им запрещено.

Там же отмечается, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».

11 января о падении обломков российской ракеты сообщило Минобороны Казахстана.

https://lenta.ru/news/2020/01/14/rocket/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 14.01.2020 в 15:29:05   # 738733
Заголовок то какой! "Запрещенная". Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор, так не действует!!! стало быть и говорить не о чем. Разве что о падении осколка.
поощрить (1) | покарать
  Konstant 14.01.2020 в 18:13:44   # 738756
Цитата: Джимбо от 14.01.2020 09:29:05
Заголовок то какой! "Запрещенная". Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор, так не действует!!! стало быть и говорить не о чем. Разве что о падении осколка.
Главное срач в сми поднять
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь