В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

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danilov 16 Апреля 2020 в 12:37:31
"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
В сообщении отмечается, что США готовы к "сдерживанию агрессии и защите нации", союзников и интересов США от враждебных действий в космосе.
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едридмадрид 16.04.2020 в 14:42:10 # 746373
а вот новость недельной давности от философа
немецкий журнал Spiegel: США модернизировали размещенные в Германии ядерные боеголовки
БЕРЛИН. Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.
По полученной изданием информации, секретная операция была проведена осенью 2019 года. Около 20 боеголовок были погружены на военный самолет на базе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и отправлены на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение.
Правительство ФРГ было уведомлено Вашингтоном об операции незадолго до ее начала, пишет Der Spiegel. Германские власти привели бундесвер в состояние повышенной готовности на случай, если с транспортировкой оружия что-то пойдет не так.
Как отмечает Der Spiegel, Германия на протяжении 48 часов была зоной, свободной от ядерного оружия, и никто этого не понимал.
При этом в октябре прошлого года агентство ДПА со ссылкой на источники сообщало, что военно-воздушные силы ФРГ участвовали вместе с партнерами по НАТО в секретных учениях, которые предполагали сценарий начала атомной войны. По его информации, во время маневров под названием Steadfast Noon отрабатывалось, в частности, использование самолетов, способных нести ядерное оружие. Бундесвер задействовал в них свои истребители Tornado авиационной эскадры 33, размещенные на базе близ Бюхеля.