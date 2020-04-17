Главком ВМС Ирана рассказал о разработке атомных подлодок

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Апреля 2020 в 16:07:50
Глава военно-морского флота Исламской Республики Иран контр-адмирал Хосейн Ханзади объявил, что Тегеран будет строить атомные подводные лодки. Ханзади отметил, что "ни один из международных пактов не запрещает использование мирной ядерной энергии, но мир, о котором мы говорим, не обретает смысла без сохранения оборонной готовности".
По словам контр-адмирала, которого цитирует иранское государственное агентство Mehr, разработка подводных силовых установок находится в повестке дня Военно-морского флота, а в министерстве обороны существует внутренний потенциал в отношении производства подводных лодок, гораздо больший, чем тот, что использовался при создании субмарин "Фатех". Иран уже построил 600-тонную подводную лодку "Фатех" ("Завоеватель"), которая может работать в течение пяти недель на глубине 200 метров. Она оснащена торпедами, морскими минами, а также крылатыми ракетами.
Новые атомные подводные лодки будут способны работать в международных водах в течение длительных периодов времени без частой дозаправки, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на Ханзади.
В начале апреля в статье в National Interest утверждалось, что Иран в 2018 году уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что он будет стремится "построить военно-морские ядерные двигатели в будущем".
https://rg.ru/2020/04/17/glavkom-vms-irana-rasskazal-o-razrabotke-o-atomnyh-podlodok.html