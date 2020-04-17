 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Новости оружия
Главком ВМС Ирана рассказал о разработке атомных подлодок
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Апреля 2020 в 16:07:50
Главком ВМС Ирана Ханзади сообщил о том, что... Иран строит атомную подводную лодку, и что никто не сможет его в этом остановить

Глава военно-морского флота Исламской Республики Иран контр-адмирал Хосейн Ханзади объявил, что Тегеран будет строить атомные подводные лодки. Ханзади отметил, что "ни один из международных пактов не запрещает использование мирной ядерной энергии, но мир, о котором мы говорим, не обретает смысла без сохранения оборонной готовности".

По словам контр-адмирала, которого цитирует иранское государственное агентство Mehr, разработка подводных силовых установок находится в повестке дня Военно-морского флота, а в министерстве обороны существует внутренний потенциал в отношении производства подводных лодок, гораздо больший, чем тот, что использовался при создании субмарин "Фатех". Иран уже построил 600-тонную подводную лодку "Фатех" ("Завоеватель"), которая может работать в течение пяти недель на глубине 200 метров. Она оснащена торпедами, морскими минами, а также крылатыми ракетами.

Новые атомные подводные лодки будут способны работать в международных водах в течение длительных периодов времени без частой дозаправки, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на Ханзади.

В начале апреля в статье в National Interest утверждалось, что Иран в 2018 году уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что он будет стремится "построить военно-морские ядерные двигатели в будущем".

https://rg.ru/2020/04/17/glavkom-vms-irana-rasskazal-o-razrabotke-o-atomnyh-podlodok.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.04.2020 в 19:02:50   # 746511
России следует поделиться частью технологий с Ираном, чтобы америкосы не лезли своими грязными лапами на ближний восток.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь