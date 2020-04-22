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Новости оружия
Kazakhstan orders more Aselsan SARP RCWSs
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Kalhaman 22 Апреля 2020 в 00:46:45
Турецкая оборонная компания Aselsan объявила 20 апреля, что получила контракт на поставку своей стабилизированной усовершенствованной дистанционной оружейной платформы (SARP) - дистанционной управляемой оружейной станции (RCWS) в Казахстан.

Не было предоставлено никакой информации о графике доставки, размере заказа, стоимости контракта или платформах, на которых установлены RWCS.

В ноябре 2016 года Казахстан заключил с компанией контракт на 3,57 млн. Долл. США на нераскрытое количество РАО САРП, поставки которого начались в следующем году. Однако считается, что это были системы единого оружия.



https://www.janes.com/article/95628/kazakhstan-orders-more-aselsan-sarp-rcwss
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