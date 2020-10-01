США могут продать Швейцарии около 80 истребителей на $14 млрд

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danilov 01 Октября 2020 в 17:05:57
"Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet и соответствующего оборудования на сумму около $7,5 млрд. Агентство направляет в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи", - отмечается в тексте.
Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную поставку этой стране 40 истребителей F-35 и соответствующего оборудования стоимостью примерно $6,6 млрд.
ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/
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